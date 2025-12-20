¥Ü¥«¥íP¡¦¿ÀÍÍ¤¦¤µ¤®¤Ë¤è¤ë¼õ¸³À¸±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ø¥¼¥Ã¥¿¥¤¹ç³Ê¡ªÆñ´ØÂç³Ø¡Ù¨¡¨¡½é²»¥ß¥¯¡¦½Å²»¥Æ¥È¡¦¤º¤ó¤À¤â¤ó¤¬²Î¾§¤ÇÁ´ÎÏ¥¨¡¼¥ë
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÀµ·î¡£
¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹Ô»ö¤¬Â³¤¯¤³¤Î»þ´ü¡¢À¤´Ö¤ÎÉâ¤Ä¤¤¤¿¥à¡¼¥É¤ËÈ¿¤·¤ÆÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤òÅ»¤¦¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¼õ¸³À¸¡×¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÂç³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¡¦Ï²¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤âº£¤Þ¤µ¤Ë£±Æü¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ü¥«¥í¶Ê¡¢¤½¤ì¤¬¿ÀÍÍ¤¦¤µ¤®¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤¹ç³Ê¡ªÆñ´ØÂç³Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿Á¾²æÈþ¤Ê¤Ä¤á
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤äÆñ´Ø³Ø²Ê¤Ø¤Î¼õ¸³¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤ò¡¢½é²»¥ß¥¯¡¦½Å²»¥Æ¥È¡¦¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Î£³¿Í²Î¾§¤Ç±þ±ç¤¹¤ëº£ºî¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈæ³ÓÅª¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¤À¤¬¡¢¶ÊÃæ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤Ë¿Í½È÷¹»¤ÎCM¥½¥ó¥°¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¿ï½ê¤ËÍ·¤Ó¿´¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²áµî¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Î»ì¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶ì¤·¤¤ÊÙ¶¯¤â¹ç³Ê¤¹¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ï·è¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡³ØÎò¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÂç³Ø¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï¿å¤ÎË¢¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤ÎÂçÊÑ¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤·¤¿»×¤¤¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¹ç³Ê¤Ë¸þ¤«¤¤Áö¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³ÀïÁè¤Î¶ì¤·¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À²Î»ì¤â¡¢ÂçÀª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¶¦´¶¤ò´ó¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥«¥íP¡¦¿ÀÍÍ¤¦¤µ¤®¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ü¥«¥í¤Ç¸ì¤ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¸³¡¢½¢¿¦¡¢ºÃÀÞ¡¢Éü³è¡Ä¡Ä¡£³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡È¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¡É¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿11¶Ê¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¤¬¡¢»þ·ÏÎó½ç¤ËÊÂ¤ÖËÜºî¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤¦¤Á¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½é²»¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËBillboard JAPAN¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³ VOCALOID SONGS TOP20¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤³¤ï¤¤¡×¤ò²Ã¤¨¤¿3¶Ê¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤â10ËüºÆÀ¸¤òÃ£À®¡£À¸¤¤Æ¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ / ½é²»¥ß¥¯¡¦½Å²»¥Æ¥ÈSV
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ï¤º¤ë¤¤¿Í¤Ë¤¤¤Ä¤â·ù¤Ê»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤êÍê¤Þ¤ì¤ë¡×¤â¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¤Ë¤Æ¶ÊÌ¾ÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ï¤º¤ë¤¤¿Í¤Ë¤¤¤Ä¤â·ù¤Ê»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤êÍê¤Þ¤ì¤ë / ¿ÀÍÍ¤¦¤µ¤® feat.½é²»¥ß¥¯
¡¡10Âå¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¨¤ë°ìºî¤Ë¡£
¡¡20Âå°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤·¤ó¤É¤µ¡¢¤ï¤«¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹ÎÄê¤À¡£
¡¡¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£
¡¡VOCALOID¤Î²»³Ú¤È¶¦¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤¹ç³Ê¡ªÆñ´ØÂç³Ø¡×¤òÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤â¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£information
¡ÖThe VOCALOID Collection¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
½»Âð,
»ûÅÄ²°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹