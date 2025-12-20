½©ÅÄ¸¤¡Ö¤ª¤Þ¤¨º¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¿¿¤Ã°Å¤ÊÌëÆ»¤Ç»ô¤¤¼ç¤Î°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¡¡¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥ï¥ó¤¬¤¹¤®¤ë¡ª¡×
½©ÅÄ¸¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ê¤È´¬¤¤¤¿¿¬Èø¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÈïÌÓ¡£½©ÅÄ¸©¸¶»º¤ÎÆüËÜ¸¤¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸¤¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼é¤ë¥ï¥ó¡ª¡× »Ò¸¤¤Î¤³¤í¤â¤³¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ
¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãé¼Â¤Ç¸¤¯¡¢°¦¾ð¿¼¤¤À³Ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½©ÅÄ¸¤¡£»ô¤¤¼ç¤Î»à¸å¤âÌó10Ç¯´Ö¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ç¼ç¿Í¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡ÖÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¡×¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¤¼ï¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½©ÅÄ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡¢X¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦½©ÅÄ¸¤¤¢¤µ¤Ò akitainu asahi¤µ¤ó¡Ê@AkitainuAsahi¡Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤µ¤Ò¡×¤¯¤ó¡Ê2ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¤È¤Î»¶ÊâÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÆü¡¢»¶ÊâÆ»¤Ç²ûÃæÅÅÅô¤òÍî¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥¿¤¬³°¤ì¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é´¥ÅÅÃÓ¤¬ºäÆ»¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ°ÇÌë¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£¿¿¤Ã°Å¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤µ¤Ò¤¬¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤è¡Ù¤È1¸Ä1¸Ä¤¹¤Ù¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤Þ¤¨º¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤â¤Ò¤Ã¤½¤ê¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦½©ÅÄ¸¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Îbuddy¡×
Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò³ÍÆÀ¡£¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡Ê¸¤ÊÁ¡Ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¿¼¤¤å«¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤ë¡©¡× ½©ÅÄ¸¤¤¬¸«¤»¤¿»¶ÊâÃæ¤Î°ìËë
¡¼¡¼Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌëÃæ¤ÎºäÆ»¤Ç¡¢Ã±1¤Î´¥ÅÅÃÓ¤¬4¸ÄÆþ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºÇ¶á²ÈÂ²¤¬¹ØÆþ¤·¤¿²È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½àÈ÷¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¯¤·Èè¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢´¥ÅÅÃÓ¤¬ºäÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£½»ÂðÃÏ¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢´¥ÅÅÃÓ¤Î¹ÔÊý¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²¿¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ø¤¢¡Á¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î1¸Ä¤ò¤¢¤µ¤Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø¤Û¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ3²óËÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ò¤¬À¸¸å5¥«·î¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢·Ù»¡¸¤·±Îý½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²µß½õ¤ÎºÝ¡¢´¤ãª¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é3²óÒöÓ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÁÜº÷¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¿Í¤«¤é¡ÈÊª¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¥é¥¤¥È¤«¤éÈ´¤±¤¿´¥ÅÅÃÓ¤òÃµ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿·±Îý¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î1¸Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬´î¤ó¤À¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¹¤°¤ËÁ´ÉôÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤µ¤Ò¤Ï»ÅÁð¤ä¹ÔÆ°¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÂ¸¤¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Èµ¤¼Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´¶³´¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¼ï¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤µ¤Ò¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼¤¬¡¢¡ØÀ¸³¶¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î»ô¤¤¼ç»×¤¤¤Î¸¤¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¤é½©ÅÄ¸¤¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤µ¤Ò¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¤¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¥ÅÅÃÓ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃµ¤»¤¿¤Î¤ÏºÒ³²µß½õ¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÏÂ¸¤¤é¤·¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÈ¾·Â10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¥ÅÅÃÓ¤ò¡¢1Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥ª¥¤¤ÇÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸¤¤Ë¤ÏÃë´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¥ÅÅÃÓ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤¿¤¢¤È¤â¸Ø¤é¤·¤²¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Í¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¸¤¤Îº¢¤«¤é²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÆ°¤¸¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍÛµ¤¤Ç¿Í²û¤³¤¯¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤«±þ¤¸¤Ê¤¤Ãé¼Â¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½©ÅÄ¸¤¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£²¹¸ü¤ÇÍ¦´º¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¥µ¥Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¼é¤ëÂÎÀª¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤¤Ä¤±¤â¤è¤¯¼é¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤¹¤ë¤È½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¥»¥¤¥¤¥ó¥³¤òÊüÄ»¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤â¼«¤é¿Ç»¡Âæ¤Ë¾è¤ê¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ô¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Î¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡¢ºÒ³²µß½õ¸¤¤Î·±Îý¤Ê¤É¡¢½©ÅÄ¸¤¤Î¥ª¥¹¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤äÂÎÄ´¤Î°¤¤Êý¡¢¸¤¤äÇ¡¢Ä»¤Ê¤É¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö½©ÅÄ¸¤¤Î¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤µ¤Ò¤â´î¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö¸å¸÷¤¬¼Í¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÖÉ÷³Ê¡¢ÉÊ³Ê¤¬¤ª´é¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¿´¶¯¤¤¡×
¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¸¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ¹â¤Îbuddy¤Ç¤¹¤Í¡Á♡ ¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂÄ¹¤¤¡Ä¤«¤ï¤æ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥â¥ÆÃË¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡£¼«³Ð¤Ê¤¯²µ½÷¿´¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×
¡Ö»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª º¤¤Ã¤Æ¤¿¤é²¶¤ËÇ¤¤»¤í¤è¤Ê¡¢¤ÏÃËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê´¥ÅÅÃÓ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Á¡¢¹û¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡ª¡ª ¥¤¥±¥ï¥ó¤¬²á¤®¤ë¡ª¡ª ¡È¤¤¤¤¤Í¡É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç30Ï¢ÂÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë