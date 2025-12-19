¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola razr 50 ultra¡×¤ËAndroid 16¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤òÄó¶¡³«»Ï
|SoftBank¸þ¤±¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola razr 50 ultra¡×¤¬Android 16¤Ë¡ª
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï11Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¸þ¤±5GÂÐ±þ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ömotorola razr 50 ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§A404MO¡Ë¡×¡ÊMotorola MobilityÀ½¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 16¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·¸å¤Î¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡ÖW1UX36H.72-45-4¡×¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¼ç¤Ê¹¹¿·ÆâÍÆ¤ÏÎ¾µ¡¼ï¤È¤â¤Ë°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Android 16¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏMotorola Mobility¤Î¸ø¼°Web¥Ú¡¼¥¸¡ØAndroid 16¤Î¿·µ¡Ç½| Motorola Support JP¡Ù¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Android 16¤Ø¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¡¦Moto AI ¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
¢¨ ¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¹¹¿·¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
motorola razr 50 ultra¤ÏMotorola¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡Ömotorola razr¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡Ömotorola razr 50¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾å°Ìµ¡¤Ç¡¢³«¤¯¤ÈÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤ÇÊÄ¤¸¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È½Ä³«¤·¿¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¾®·¿¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤Ï³«¤¯¤È¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§22¤Î½ÄÄ¹¤ÊÌó6.9¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2640¥É¥Ã¥È¡ËpOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó413ppi¡Ë¡¢ÊÄ¤¸¤ë¤ÈÌó4.0¥¤¥ó¥Á1272¡ß1080¥É¥Ã¥ÈpOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó417ppi¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤á¤ëLTPO¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¿·¤¿¤ËLTPO¥Ñ¥Í¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î²èÌÌÀêÍÎ¨¤ÏÌó85.33¡ó¤Ç¡¢³°Áõ¤ÏÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÂçÃÀ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î½À¤é¤«¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼»Å¾å¤²¤Ç¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶¿¨¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÎØ³Ô¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ã¥¸¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï6000¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ¿å¡ÊIPX8½àµò¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÌó171.42¡ß73.99¡ß7.09mm¡ÊºÇÇöÉô¡Ë¡¢ÊÄ¤¸¤¿»þ¤ÇÌó88.09¡ß73.99¡ß15.32mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó189g¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏSoftBankÈÇ¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î1¿§¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó3200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.7¦Ìm¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥«¥á¥é¤ò¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ê¼«»£¤ê¡Ë¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ý¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¼Ì¿¿¤Î²è¼Á¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.8¦Ìm¡¢Instant-all Pixel Focus¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.7¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.64¦Ìm¡¢4in1¡Ë¡ÜË¾±ó¡ÊF2.0¡¢¸÷³Ø2ÇÜ¥º¡¼¥à¡Ë
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏQualcommÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapragon 8s Gen 3 Mobile Platform¡×¤ª¤è¤Ó12GB LPDDR5XÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢256GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢4000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖTurbo Power¡×¡ÊºÇÂç45W¡Ë¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç15W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¡ÊºÇÂç5W¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 5.4¡¢NFC Type A¡¿B¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡£
SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Æ±ºÉÊ¤Ïmotorola razr 50 ultraËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ê68W TurboPowerÂÐ±þ¡Ë¤ª¤è¤ÓUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥«¥Ð¡¼¡Ê¥±¡¼¥¹¡Ë¡¢SIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¡¢¥¬¥¤¥ÉÎà¤Ê¤É¤Î»æÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5G NR: n1, n3, n8, n28, n41, n77, n78
4G LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G¡§850, 900, 1800, 1900MHz
OS¤ÏAndroid 14¡ÊMYUI 5.0¡Ë¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êAndroid 15¡ÊMYUI 6.0¡Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎAndroid 16¡ÊMYUI 7.0¡Ë¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¢ª¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î³ÎÇ§¡×¢ª¡ÖÎ»²ò¡×¢ª¡Öº£¤¹¤°ºÆµ¯Æ°¡×¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¹¹¿·¸å¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÊPDF·Á¼°¡§612KB¡Ë¡Ù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢È¯Ãå¿®¤ò´Þ¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³Æµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¡Ê110ÈÖ¡¢118ÈÖ¡¢119ÈÖ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Î´°Î»¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç100Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÏÄÌ¿®¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÅÇÈ¾õÂÖ¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ç°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜµ¡¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÏÅÅÃÓ¤ò½½Ê¬¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤ËÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜµ¡¤Î¾õ¶·¡Ê¸Î¾ã¡¦ÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ìÅù¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Á°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È>" target="_blank"><<¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È>>¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
