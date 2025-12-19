STARGLOW YouTube企画「SG LAB」第2弾公開！RUIが妖艶な照明演出のなかでパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWがYouTube企画「SG LAB」の第2弾映像を、STARGLOWオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■Billie Eilishの楽曲に乗せてパフォーマンス

STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ。

「SG LAB」は、STARGLOWのメンバーそれぞれの“創作”や“表現の現在地”にフォーカスしたYouTube企画。

今回公開された第2弾では、メンバーのRUIが、Billie Eilishの楽曲「you should see me in a crown」に乗せてパフォーマンスを披露。原曲の持つダークで張り詰めた世界観を、自身の表現力で再構築し、RUIならではの存在感を際立たせる映像作品に仕上がっている。

演出および振り付けは、s**t kingzのNOPPOが担当。映像監督のte2taとともに、RUIの持つミステリアスな魅力を引き出し、妖艶な照明演出のなかで踊る姿をワンカットで収めた。緊張感と没入感が共存する映像表現により、楽曲の世界観とRUIの存在感が強く印象づけられる。

「SG LAB」では、今後もユニットやソロなど多彩な形でコンテンツを順次公開予定。

なお、STARGLOWは、2026年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

