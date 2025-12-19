スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストI＆II」のセールを12月19日に開始した。

10月30日に発売されたばかりのHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」のセールが開始された。ソフト単品に加え、HD-2D版「ドラゴンクエスト III そして伝説へ...」がセットになった「ロト三部作セット」も同じく20%で販売される。

なお、12月19日より21日までの期間中、PS StoreではPS Store会員のみがセール価格で購入可能。本セールの開始にあわせ作中に登場するボス「りゅうおう」が告知を行なう映像も公開された。

【【初セール開催中！】#DQ1and2 りゅうおう様が魅力を説明してくださいます】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO

