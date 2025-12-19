食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)」の予約受付が12月19日13時よりプレバンにて開始「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」を商品化
バンダイは、食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)」の予約受付を12月19日13時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は7,150円。商品の発送は2026年6月を予定している。
本商品は、組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズの12弾。「MOBILITY JOINT GUNDAM」MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールでプラ製アクションモデルが完成する。
第12弾では、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」を商品化。「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」より 「ガンダムNT-1」、「ケンプファー」、「ジム・スナイパーII」がラインナップしている。
ガンダムNT-1はEXパーツによりにチョバム・アーマー装備型に換装が可能。さらにEXパーツにより各種形態への武装強化ができる。全8種で展開。
【単品内容】
●組み立てキット(一部彩色済) (全8種)
●ガム(ソーダ味)1個
【ラインナップ】
1．ガンダム・バルバトス(第1形態)
2．ガンダムNT-1
3．ケンプファー
4．ジム・スナイパーII
5．ガンダム・バルバトス用EXパーツ
6．ガンダムNT-1用EXパーツ
7．ケンプファー用EXパーツ
8．ジム・スナイパーII用EXパーツ
※BOX販売のみ承っております。
※1BOXで全種揃いますが、一部は重複します。
【素材】
人形一式：ABS
【サイズ】
約70×50mm（高さ×幅）
【対象年齢】
15歳以上
※配送の関係等で発売日に届かない可能性がございます。
※注文期間は予告なく変更となる場合がございます。
(C)創通・サンライズ