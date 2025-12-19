【MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)】 予約：12月19日13時より開始 商品発送：2026年6月 予定 価格：7,150円

バンダイは、食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)」の予約受付を12月19日13時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は7,150円。商品の発送は2026年6月を予定している。

本商品は、組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズの12弾。「MOBILITY JOINT GUNDAM」MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールでプラ製アクションモデルが完成する。

第12弾では、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」を商品化。「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」より 「ガンダムNT-1」、「ケンプファー」、「ジム・スナイパーII」がラインナップしている。

ガンダムNT-1はEXパーツによりにチョバム・アーマー装備型に換装が可能。さらにEXパーツにより各種形態への武装強化ができる。全8種で展開。

【単品内容】

●組み立てキット(一部彩色済) (全8種)

●ガム(ソーダ味)1個

【ラインナップ】

1．ガンダム・バルバトス(第1形態)

2．ガンダムNT-1

3．ケンプファー

4．ジム・スナイパーII

5．ガンダム・バルバトス用EXパーツ

6．ガンダムNT-1用EXパーツ

7．ケンプファー用EXパーツ

8．ジム・スナイパーII用EXパーツ

※BOX販売のみ承っております。

※1BOXで全種揃いますが、一部は重複します。

【素材】

人形一式：ABS

【サイズ】

約70×50mm（高さ×幅）

【対象年齢】

15歳以上

※配送の関係等で発売日に届かない可能性がございます。

※注文期間は予告なく変更となる場合がございます。

(C)創通・サンライズ