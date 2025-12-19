お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが17日、オフィシャルブログを更新。仕事を終えて帰宅した尾形と長女・さくらちゃんのラブラブ親子ショットを公開した。



あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。



この日、あいさんは『帰ってきたよー！！！』と題してブログを更新。「ダンス終わって帰ってきて すぐパパも帰ってきたよー！」と報告し、尾形が膝の上で娘を抱っこしながらスマートフォンを一緒にのぞき込む微笑ましい姿や、至近距離で尾形を撮影する娘の姿などの仲良し親子ショット、さらには尾形と愛犬とのスキンシップショットを公開。「みんな大好きパパが帰宅して嬉しそう！！」と家庭内の和やかな雰囲気が伝わる。



そして、この日の夕食については「今日はケンタッキーを食べました！！！！！！！！」とテンション高めに報告。尾形は「一蘭のラーメンも食べたい」と作って食べたといい「美味しかったよ」と満足げにつづった。



食後は家族そろってテレビの前に集まり「みんなで有吉の壁見てるよ！！」と団らんのひとときを共有し、ブログを締めくくった。