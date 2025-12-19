外為サマリー：株高を手掛かりに１５５円７０銭台を回復 外為サマリー：株高を手掛かりに１５５円７０銭台を回復

１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７５銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル安・円高となっている。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５５銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことで一時１５５円２９銭まで軟化したが、米長期金利が低下幅を縮小したことを手掛かりに下げ渋った。



日銀金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、この日の東京市場のドル円相場はＮＹ市場の終値近辺でスタートした。ただ、日経平均株価が反発して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入し、午前９時３０分すぎには１５５円７０銭台を回復した。なお、総務省が朝方発表した１１月ＣＰＩは、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比３．０％上昇と伸び率は１０月から横ばいだった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円６４銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



