¡¡£Ê£²Æ£»ÞMYFC¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡ÈÄ¶¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ£Ê¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿38ºÐ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËêÌî²È¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¹âÍüÎ×¡£ËêÌî²È¤Î¸µµ¤°õ¡£¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤Ø¡ÄHere We Go!!!!!!!¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¤Õ¤¿¤êÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÀÊ£¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¹±Îã¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤Ø¡¡Here We Go¡×¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡õ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï»¿¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤±üÍÍ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¿´¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤ç¤¦¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬¥Ù¥¿¤Ü¤ì¤Ê¤ó¤À¤Í¤§¡Á¡×¡ÖËêÌî¤µ¤ó¤ÎÎ×¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥í¥Þ¡¼¥Î¤Ê¤é¤Ì¥Þ¥¡¼¥ÎË¤¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
