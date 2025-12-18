¤³¤ì¤Ç¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤âŽ¢¿È¾¡¼ê¤ÊÅÛŽ£¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬Ž¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤Ë¼ø¤±¤ë¸¤¤»Å»ö¤ÎÀïÎ¬
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤Ï¡Ö60ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¿Ê¤áÊý¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤òÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç²þÁ±ÅÀ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¡×¤ËÂÎÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¡Ö´°Á´¡×¤ä¡Ö´°àú¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½àÈ÷¤ä»öÁ°¥ê¥µ¡¼¥Á¤ËËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÍ¾ÎÏ¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ä¡¢¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤ËÂÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ä¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Ìîµå¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅö¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤¬¹â¤¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨»°¿¶¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆÃÂç¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Åª¤Ë¤â¥à¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤ÇÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¡¢²¾¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö60ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤¬¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ç¥¥Á¥ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤é¤âÊ¸¶ç¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥à¥ê¤ä²æËý¤ò¤»¤º¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹
¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¡×¤ò¤ä¤á¤ë
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¡¢Êª¤´¤È¤ò¾¡¤ÁÉé¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¿Í¤è¤ê¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤éÉé¤±¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¡¢»ä¤Ï ¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¡× ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥à¥ê¤ä²æËý¤ò¤»¤º¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Êý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¹þ¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÃßÀÑ
Àä¤¨¤º¾¡¤ÁÉé¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä¡¢¤Ä¤Í¤Ë¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼
¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÎôÅù´¶¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö¾¡¤Á¡×¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Éé¤±¤òÇ§¤á¤ë¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Àº¿À¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯
¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·×²èÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¤³¤ì¤ÇÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë
¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÍ¥Îô¤ò¤Ä¤Í¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤ò¼êÊü¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢ÎôÅù´¶¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤òÄ¹½ê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¿´ÍýÅªºîÍÑ¤ò¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ðÊó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¿´Íý¸½¾Ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ëÎôÅù´¶¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¼þ°Ï¤ËÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¢ª¡ÖÅ¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¦¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¢ª¡Ö·ø¼Â¡×
¡¦¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¢ª¡Ö¸¬µõ¡×
¡¦¡Ö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¡×¢ª¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¡×
¡¦¡Ö·×²èÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¢ª¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¡×
¼«Ê¬¤ÎÎôÅù´¶¤ò¹ÎÄêÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»×¹Í¤Î¡ÖÏÈÁÈ¤ß¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¾¡¤ÁÉé¤±»×¹Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤òÃµ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¡×¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤
¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤È¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤
¢¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤
£»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë
¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë
¥À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¦
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¡×¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò½ÀÆð¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤òÃµ¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼ºÇÔ¤È¸þ¤¹ç¤¦
¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡ÖÊÌ¤ÎÊýË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
»Å»ö¤Ç²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ ¡Ö¼¡¤â¤Þ¤¿¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡× ¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½´¶¤Ï¤Û¤ÜÅªÃæ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ³Ø¡×¤òÄó¾§¤·¤¿ÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÈªÂ¼ÍÎÂÀÏºÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¼ºÇÔ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±´¶¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸ÊýË¡ÏÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥à¥À¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤ë¡£À®¸ù¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀ®¸ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢»Å»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤«¤é²þÁ±ÅÀ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯ÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò»î¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤òÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢Äü¤á¤º¤Ë¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿ÊýË¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤ê¤â¡¢¼ºÇÔ¤Î³ÎÎ¨¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼ºÇÔ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊ¿ÀÅ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀª¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¥½¥ï¥½¥ï
¿Í¤Ï¿Í¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤ë
¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÆÃÀ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀ¤È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿µ¤¼Á¤äÀ³Ê¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä»×¹ÍÍÍ¼°¡¢Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁáÄ«¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡ÖÄ«·¿¡×¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÌë·¿¡×¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀïÎ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡¢ÂçÀª¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ËèÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Î¼Â¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹
Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ¯¤¯»þ´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¾ï¤Î»Å»ö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å»Ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÍ¦µ¤¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¥à¥ê¤ò¤·¤ÆÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥à¥ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤ä¿¦¾ì¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤òÃÇ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤Î»Å»ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ê¥ä¥Ä¡×¤ò²óÈò¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¾å»Ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤Ïµ®½Å¤Ê¡ÖÀïÎÏ¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤è¤¯µÙ¤à¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ê¥ä¥Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈòÆñ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ò¡Ö¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀè¡¢½ÐÀ¤¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅù¤·¤¯ÄêÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹¬ÎðÅÞÅÞ¼ó¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë