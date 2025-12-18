幾田りら、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールOP「百花繚乱」の英語Ver「In Bloom」アニメMVをプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、今年9月に配信リリースした TVシリーズ『薬屋のひとりごと』のオープニングテーマ「百花繚乱」の英語版楽曲「In Bloom」のフル尺アニメーションMVを、TOHO animation YouTubeチャンネルにてプレミア公開した。本MVは、TVアニメ放送開始から2周年を迎えた2025年10月22日に発表された【TVアニメ第3期および劇場版の制作決定】を記念して制作・公開されるものとなる。

本楽曲は、『薬屋のひとりごと』の舞台である後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落とし込んだ、展開豊かなポップチューン。今回公開される英語版「In Bloom」は、これまで数多くの名作を生み出してきたイギリス・ロンドンの Metropolis Studios にてレコーディングされた。訳詞は Konnie Aoki が担当し、日本語楽曲の響きや意味を大切にしながらも、英語ならではのリズム感を活かすことで、新たな魅力を備えたサウンドに仕上がっている。

また、物語が終盤に向けて怒涛の展開を迎えた TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期の放送終了を受け、本MVでは、今だからこそ描くことのできるキャラクター同士の関係性にもフォーカスした、スペシャルな映像作品となっている。作品世界の中で咲き乱れる数多くのキャラクターたちの姿にも注目してほしい。

●配信情報

「In Bloom」 ※「百花繚乱」英語版楽曲

配信中

配信リンクはこちら

http://orcd.co/lilas-inbloom

作詞・作曲：幾田りら／編曲：KOHD

訳詩：Konnie Aoki

●リリース情報

幾田りら

『Laugh』

配信リリース：2025年12月10日

CDリリース：2026年1月14日

配信リンクはこちら

https://forms.sonymusicfans.com/campaign/lilas-laugh/

【初回生産限定盤（CD2枚）】



品番：XSCL-127~9

価格：￥4,800（税込）

※A5サイズ特製パッケージ＋Photo Book＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

【通常盤初回仕様（CD1枚）】

品番：XSCL-130

価格：￥3,800（税込）

※2026年5月ツアーチケット封入先行実施

CD予約はこちら

https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh

＜Disc 1:CD＞ ※初回生産限定盤・通常盤初回仕様 共通

1. Actor / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌

2. 恋風 / ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌

3. Latata ※新曲

4. 百花繚乱 / TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ

5. Voyage / 日本テレビ系『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン2026」課題曲

6. With / 映画『アナログ』インスパイアソング

7. Sign / ABEMAオリジナルドラマ「透明なわたしたち」主題歌

8. Cafe Latte / 韓国ドラマ『明日はきっと』挿入歌 Japanese Ver. ※新曲

9. 青春謳歌 〈幾田りら feat. ano〉 / 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌

10. ハミング / フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング

11. P.S. / 映画『１秒先の彼』主題歌

12. DREAMER

13. タイムマシン ※新曲

＜Disc 2:CD＞ ※初回生産限定盤 限定

1. Aitai 〈加藤ミリヤ Cover〉

2. たりないすくない 〈フジファブリック feat. 幾田りら〉

3. SWEET MEMORIES 〈松田聖子 Cover〉

4. 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] 〈TOMORROW X TOGETHER feat. 幾田りら〉

5. 宝石 〈伶 feat. 幾田りら〉

6. おもかげ 〈milet × Aimer × 幾田りら (produced by Vaundy)〉

7. ばかまじめ 〈Creepy Nuts × Ayase × 幾田りら〉

8. Free Free Free 〈東京スカパラダイスオーケストラ feat. 幾田りら〉

9. 線香花火 〈佐藤千亜妃 feat. 幾田りら〉

10. いのちの名前 〈映画「千と千尋の神隠し」より Cover〉

11. ノスタルジア 〈いきものがかり Cover〉

12. 絶絶絶絶対聖域 〈ano feat. 幾田りら〉

13. LIKE、重ねていく 〈山崎育三郎 feat. 幾田りら〉

14. SHINSEKAIより 〈ano × 幾田りら〉

15. 夢見る16歳 〈幾田りら feat. 鈴木雅之 / シャネルズ Cover〉

16. Sing along!!! 〈EIKO & shin feat. 幾田りら〉

17. TIME TO LUV 〈ピーナッツくん feat. 幾田りら〉

［購入者特典］

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカー -Type A-（「Actor」オリジナルステッカー）

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカー -Type B-（「恋風」オリジナルステッカー）

セブンネットショッピング：オリジナルステッカー -Type C-（「百花繚乱」オリジナルステッカー）

楽天ブックス：オリジナルステッカー -Type D-（「青春謳歌」オリジナルステッカー）

Sony Music Shop：オリジナルステッカー -Type E-（「ハミング」オリジナルステッカー）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルステッカー -Type F- ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。（「DREAMER」オリジナルステッカー）

WonderGOO/新星堂全店（一部店舖除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルステッカー -Type G-（「With」オリジナルステッカー）

Neowing（CDJAPAN）：オリジナルステッカー -Type H-（「Sign」オリジナルステッカー）

玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック（ECサイト含む）：オリジナルステッカー -Type I-（「P.S.」オリジナルステッカー）

幾田りら応援店特典：オリジナルステッカー -Type J-（「Voyage」オリジナルステッカー）

予約はコチラ

https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

関連リンク

幾田りらTwitter

https://twitter.com/ikutalilas

幾田りら 2nd Album『Laugh』特設サイト

https://lilasikuta.jp/laugh/