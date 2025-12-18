風立ちぬ、季節はすっかり秋ですね。おいしいものがたくさん出回るこの時期は、和モノのおやつも目移り必至。今回は手土産にもおすすめの、おうちで気軽に楽しみたい和のおやつを紹介します。新しい餅菓子にも注目！

骨太の噛み応えと塩加減がクセになる『杉戸煎餅青戸店』＠青砥

青砥で創業90年以上の煎餅店『杉戸煎餅』。定番はかまぼこ型の揚げかき餅。ボリッと砕ける食感も塩加減も絶妙で、手が止まらぬおいしさ。

揚げかき餅青海苔470円

『杉戸煎餅 青戸店』揚げかき餅 青海苔 470円

お店に併設された工場で毎日餅つきから行い、米油でさっぱりと揚げている。香ばしさの秘密は揚げたてのうちにまんべんなく醤油をかける職人技。店頭では200種類以上のあられや煎餅を販売。

［店名］『杉戸煎餅青戸店』

［住所］東京都葛飾区青戸3-31-7

［電話］03-3602-3650

［営業時間］10時〜18時（土・祝は〜17時）

［休日］日

［交通］京成押上線青砥駅より徒歩3分

ご飯系みたらし!?旨い、これは大発明！『榮太樓總本鋪銀座三越店』＠銀座

江戸時代後期から続く老舗和菓子店『榮太樓總本鋪』。その銀座店オープン記念で生まれた団子が秀逸。江戸の天ぷら屋台に着想を得た「天冨良」はダシの効いたみたらしと天かすが見事に調和。

繁盛団子（天冨良324円、かつを武士盛り292円、濃しあん270円）

『榮太樓總本鋪 銀座三越店』繁盛団子（手前から：天冨良 324円、かつを武士盛り 292円、濃しあん 270円）

香り良い糸削りとみたらしの「かつを武士盛り」、濃厚な餡の「濃しあん」も美味。歯切れの良さにこだわった団子は、館内の厨房で焼きあげている。

［店名］『榮太樓總本鋪銀座三越店』

［住所］東京都中央区銀座4-6-16銀座三越本館地下2階

［電話］03-3562-1111

［営業時間］10時〜20時

［休日］無休（※施設に準ずる）

［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅より徒歩2分

ふわふわっとニッキが香りシルクロードの旅情に誘う『御菓子所胡禾（こか）』＠幡ヶ谷

東京と大阪の名店で修業した和菓子職人夫婦が、今年開店した話題の和菓子店がこちら。シンプルな大福や羊羹などを手がけつつスパイスを用いた独自の和菓子も追求。

風々（ふうふう）290円（1個）

『御菓子所 胡禾（こか）』風々（ふうふう） 290円（1個）

看板商品「風々（ふうふう）」は自ら旅した中央アジアの風を表現。求肥に卵白を練り込んだふにゃりと柔らかい生地と上品なニッキの香り、炒ったクルミの食感に魅了される。

［店名］『御菓子所胡禾（こか）』

［住所］東京都渋谷区西原1-14-13

［電話］03-6760-2596

［営業時間］10時〜17時

［休日］月・火

［交通］京王新線幡ヶ谷駅より徒歩5分

昔ながらの手作り菓子はまた食べたくなる素朴な味わい『清水』＠神楽坂

「近所の方が誰でも気軽に買いに来られるようなお菓子を」との思いで昭和初期から神楽坂で営む『清水』。季節の菓子や羊羹、まんじゅうなど、少量ずつ丁寧に作っている。

蒸しきんつば180円

『清水』蒸しきんつば 180円

刀の「つば」を模した「蒸しきんつば」は噛み続けたくなるようなコク深い粒餡が薄い皮に包まれている。ふっくらしていてやさしい甘みの「すあま」も人気。

すあま180円

［店名］『清水』

［住所］東京都新宿区矢来町110

［電話］03-3268-7438

［営業時間］9時半〜18時

［休日］不定休

［交通］地下鉄東西線神楽坂駅から徒歩1分

パリンポリン食感も味も楽しい老舗のあられを心ゆくまで『さかぐち』＠市ヶ谷

昭和27年創業のあられ専門店『さかぐち』。看板商品の海苔巻「京にしき」で知られるが、「一口あられ」もおすすめ。店頭で販売している60種類以上のあられから人気の約10種類がひと袋に。

一口あられ（小袋）750円

『さかぐち』一口あられ（小袋） 750円

パリパリの海苔が巻かれたものや、梅をかたどった梅味、紫蘇、海老、抹茶などが楽しめる。甘いおかき抜きで柿の種が入った「辛口」もある。

［店名］『さかぐち』

［住所］東京都千代田区九段北4-1-5

［電話］03-3265-8601

［営業時間］9時半〜19時（土は9時半〜17時）

［休日］日・祝

［交通］JR中央線ほか市ヶ谷駅より徒歩5分

しっとりした黄身餡の舌触りと黒糖の甘みが上品な蒸し菓子『文銭堂（ぶんせんどう）本舗新橋本店』＠新橋

「文銭最中」が手土産の定番として知られる『文銭堂本舗』。77年にわたる歴史で数々のオリジナル菓子を生み出してきた。

にしきぎ1400円（1箱）

『文銭堂（ぶんせんどう）本舗 新橋本店』にしきぎ 1400円（1箱）

例えば「にしきぎ」は、しっとりとした黄身餡を柔らかな黒糖生地で包んだ蒸し菓子。こっくりした甘みがありつつ、ほんのり柚子が香り後味は軽やか。秋に赤く紅葉する錦木の幹に見立てたという銘もまた素敵。

［店名］『文銭堂（ぶんせんどう）本舗新橋本店』

［住所］東京都港区新橋3-6-14

［電話］03-3591-4441

［営業時間］8時半〜18時半（土は9時〜16時）

［休日］日・祝

［交通］JR新橋駅烏森口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

2025年11月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

