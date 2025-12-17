Image: Amazon

Apple Watch Series 11は、Apple Watchの最新モデル。この秋、登場したばかりのこちらが、早くもAmazonでタイムセール中！ 現在10％オフです。

ケースサイズは時間や情報を確認するのに見やすい大きめの46mmで、色はクールな見た目のジェットブラック。本体が薄いのも推しポイントの1つです。

バッテリーもちは最大24時間。高血圧の可能性も知らせてくれる

Apple Watch Series 11の魅力を厳選して挙げるとしたら、まずはバッテリーもちが前モデルの最大18時間から最大24時間にアップしたこと。バッテリー持続時間は長ければ長いほどありがたいですし、たった15分間の充電で最大8時間使える点も含めて優秀です。

もう1つは、Apple Watch Series 10のアルミニウムモデルと比べて、ディスプレイの耐擦傷性能が2倍になったこと。特にApple Watchを裸状態で使いたい人にとっては安心感が確実に増します。

Apple Watchはヘルスケア機能が充実ぶりは今さら説明するまでもないとは思いますが、心拍数に加えて血中酸素濃度や心電図をいつでも測れるほか、自分では気づきにくい睡眠時無呼吸の通知にも対応しています。Apple Watch Series 11では、さらに高血圧の可能性のお知らせを受け取ることもできるため、スマートウォッチを使って健康管理をしたいという方にもオススメです。

ただ腕に着けておくだけで、自分の健康状態を簡単に把握することができるApple Watch。1年頑張った自分へのご褒美や家族へのクリスマスプレゼントにも良さそうです。

