»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤¿¡Ö¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿140ËÜ°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¤ë
Video Game History Foundation(VGHF)¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë»á¤¬¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥»¥¬¤¬Å¸³«¤·¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó²óÀþ·ÐÍ³¤Î¥²¡¼¥àÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÎò»Ë¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2025Ç¯12·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ä»ñÎÁ¤¬»¶°ï¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢VGHF¤Ï2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢100°Ê¾å¤Î¿·¤¿¤ÊROM¤ò´Þ¤àµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ÎÉü¸µ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://gamehistory.org/segachannel/
Don't Just Watch TV: The Secrets of Sega Channel - YouTube
¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1994Ç¯¤ËÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó²ÃÆþ¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖËÜÂÎ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëè·î3000±ß¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó²óÀþ·ÐÍ³¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¥Ç¥â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î¼ÂÊª¤äÅö»þ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢²èÌÌ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¡¦¡¦
https://www.lcv.ne.jp/~mgs1988/sega/segachannel.html
¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ë·î³ÛÄê³Û¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1994Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âåµ¡¡¦¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1996Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏGDC Expo 2024¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢VGHF¤¬¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸µÊÔÀ®Ã´Åö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ç¥í¥Ã¥¯»á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢VGHF¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥·¥ç¥í¥Ã¥¯»á¤¬É½»æ¤Ë¼Ì¤Ã¤¿ÈÎÂ¥¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¡ÖSegaChannnel Guy¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ì¥¤»á¤¬¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤äÂ¿¿ô¤Î¥í¥à¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥Æ¡¼¥×¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥í¥Ã¥¯»á¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ì¥¤»á¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¼ÂÂÖ¤äÇÛ¿®ºîÉÊ¤ÎÁ´ËÆ¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ç¥í¥Ã¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀßÎ©¤ä»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÉôÊ¸½ñ¡¢¥á¥â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÌ¤È¯É½¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿PC¸þ¤±ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖExpress Games¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥í¥à¥Ç¡¼¥¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Åö½é¡¢¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ï142¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°ã¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹ç·×¤Ç144¥¿¥¤¥È¥ëÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÈ¼«¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤µ¤ì¤¿¤È¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ã¼º¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØGarfield: Caught in the Act - The Lost Levels¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥ê¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀìÍÑ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¿¿ôÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï³«È¯Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ»¨»ïµ»ö¤Ç¥»¥¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½é¤ÎÆÈÀê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ØOzone Kid¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï³«È¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê1994Ç¯7·î¤Ë·×²è¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÍÆ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿ô¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤ä¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éµ¡Ç½¤ÇÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯3D¥Ö¥é¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿1994Ç¯¤«¤é1997Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó²óÀþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Æ¡¼¥×¤ÎÀìÌç²È¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥¸¥¹»á¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥¸¥¹»á¤Ï2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥×¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝÂ¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë»á¤Ï¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£