「苦手な人はどんな人ですか？」面接でこう聞かれたら、なんと答えますか？

『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「苦手な人はどんな人ですか？」に対する一瞬で内定をとる人の答え方について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

面接で苦手な人を聞かれたら「正直」がベスト

面接で「苦手な人はどんな人ですか？」と聞かれることがあります。

これに対してどう答えるのが正解ですかとよく聞かれるのですが、結論はこれです。

『苦手な人がどんな人か、すごく正直に話す』

面接官は苦手な人を聞くことで、その人の人となりや会社の社員と合うかどうかを考えます。

就活をしているとどうしても「苦手な人はいません」と答えることで柔軟性をアピールしたくなってしまいますが、そうしてしまうと、自分の人となりを十分に伝えることができず、逆効果になってしまいます。

また、面接官は、どんな人にも苦手な人がいると分かっています。

だからこそ、「苦手な人はいません」と答えてしまうと、「本性を隠しているのではないか」「どんな人かイマイチ分からないな」と思ってしまうんですよね。

また、これは「弱みは何ですか？」という質問にも通じる話です。弱みを強みのように言ったりして隠そうとすると、面接官はその人のことが理解できません。

よって苦手な人はどんな人なのか、弱みは何なのかは正直に話しましょう。

就活や転職で大切なことは「適性」です。自分に合わない人が多い職場に入っても、後で後悔するのは自分ですし、それですぐ辞めるとなれば企業側にも迷惑をかけてしまいますよね。

ネガティブなことを正直に話せる人の強さ

拙書『脇役さんの就活攻略書』で詳しく書きましたが、僕のように中堅大学で資格も自動車免許しかないような普通の就活生でも、「正直さ」が人事に伝わると評価されます。

なぜなのでしょうか？

他の就活生がこぞって隠そうとするからです。うまく隠して伝えようとする人が多い中で、堂々と苦手な人や弱みをさらけ出せる人に面接官が自信と親近感を感じて評価されるのです。例を挙げます。

「私が苦手な人は、体育会系の人です。上下関係の厳しい部活に入ったことがないので、上下関係に異常に厳しかったり、すぐに怒る人は苦手です」

上のように、ぜひ面接で苦手な人について聞かれたら、正直に伝え、理由も話してください。

そうすることで、人事はあなたについてより理解し、心の中で「なるほど！ じゃあうちの社員はそういう人少ないから合いそうだな」と思うのです。もちろん反対なら不採用になるかもしれないですが、合わない会社に入ることほど不幸なことはありません。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）