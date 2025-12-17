12月17日、川崎競馬場で行われた交流G1・全日本2歳優駿（ダ1600m）は、2番人気の無敗馬パイロマンサーが快勝して連勝を3に伸ばした。重賞は初制覇。直線では内外離れる大接戦だったが、外から来たタマモフリージアをクビ差凌いだ。また、1番人気に支持された無敗の地方馬ベストグリーンは3着に敗れた。

吉村圭司調教師

「いい位置で流れに乗ったなと見ていました。まだ2歳で3戦目ですし、ナイターで勝手も違う中で心配な面もありました。道営の馬も持ったまま並んで来たので強いなと思って見ていましたが、なんとか凌いで勝負根性を出してくれました。オーナーとも相談してUAEダービーには行きたいなと話しています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

12月17日、川崎競馬場で行われた11R・全日本2歳優駿（Jpn1・2歳・ダ1600m）は、岩田望来騎乗の2番人気、パイロマンサー（牡2・栗東・吉村圭司）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のタマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のベストグリーン（牡2・北海道・田中淳司）が入った。勝ちタイムは1:44.2（稍重）。

全日本2歳優駿・パイロマンサーと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

内外離れた大接戦

ゴール前は先に抜け出した無敗馬パイロマンサー、外から猛追した重賞勝ち馬のタマモフリージアの大接戦。パイロマンサーがクビ差凌ぎ混戦を断ち切った。また、1番人気に支持された地方の無敗馬ベストグリーンは、見せ場を作ったが惜しくも3着まで。

パイロマンサー 3戦3勝

（牡2・栗東・吉村圭司）

父：パイロ

母：セントリフュージ

母父：ハードスパン

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 パイロマンサー 岩田望来

2着 タマモフリージア 田口貫太

3着 ベストグリーン 小野楓馬

4着 アヤサンジョウタロ 笹川翼

5着 コスモギガンティア 矢野貴之

6着 ライフオブラクーン 戸崎圭太

7着 フルールドール 坂井瑠星

8着 イダテンシャチョウ 武豊

9着 バルカニクス 本田正重