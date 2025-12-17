「これは泣ける」フィギュア坂本花織の“直筆手紙”に大反響　19日から最後の全日本選手権「私の集大成」「見届けてください」

19日から自身最後の全日本選手権に出場する坂本花織(C)Getty Images

フィギュアスケートの全日本選手権は12月19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開幕する。今季限りでの現役引退を表明している女子シングルの坂本花織にとっては、最後の全日本出場となる。

開幕に先立ち、所属先のシスメックスが、会場近くの表参道駅構内に、坂本の広告を出したことを発表。氷上で青の衣装をまとった坂本の正面側、背面側と、2パターンの写真の間に、“直筆手紙”を掲示している。

「いつも応援してくださる皆さまへ」という書き出しの手紙には、こう続けられている。

「泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。振り返れば、それが私のスケート人生です。温かく見守ってくれる存在があったからこそ、ひとりで見えることでしか見えない景色も見れました。たどり着けない場所に行くことができました」

「リンクに響く拍手も、聞こえてくる応援の言葉も そのすべてが、いつも私の背中を押してくれています。支えてくれたすべての人に、心からありがとうと伝えたいです」