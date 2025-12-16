JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、各部門の受賞者を発表した。今季、初優勝から一気に4勝を飾った23歳の佐久間朱莉（大東建託）は、年間最優秀選手賞（メルセデス・ランキング1位、年間女王）、賞金ランク1位（賞金女王）、平均ストローク1位を受賞し、個人最多の3冠に輝いた。そして、師匠の尾崎将司に指摘され、来季に達成させたい目標を口にした。

佐久間は、デニム生地の青いドレス姿で何度もステージに立った。表彰は3ツアーズ選手権でJLPGA3連覇に貢献した団体賞も含め、4度あった。それだけの活躍があった証だ。

「今年はいい1年になったなとあらためて思いました。初優勝したいという思いでシーズンに入りましたが、気づいたら4勝。去年の自分からしたら、年間女王は次の年の目標かなと思っていたので、1年早く目標を達成できてすごく良かったです」

この日に向け、11月にドレスを特注した。

「ウェディングドレスのところで、結婚式っぽくないのを選びました。キラキラとデニムがマッチしていて、『かわいい』と思って決めました」

今季は優勝する度に、千葉のジャンボ邸（ゴルフ練習施設がある尾崎の自宅）を訪れて報告。年間女王が決まった際も訪れていた。

「報告してすごく喜んでくださいましたが、『メジャーは獲ってないのか』と言われました。ジャンボさんはだんだん優しくなっているのですが、「おめでとう」の後、だいたいグサッと来る言葉があります。それが、ジャンボさんらしいんですけど（笑）」

だからこそ、佐久間は「来季はメジャーで勝ちたいです」と言った。特に勝ちたいのが今季2位の日本女子オープンで、「やっぱり、女子オープン。リベンジしたいです」と明言した。

来年は正月明けから始動する。1月上旬に4日間、沖縄・宮古島で体力強化のための合宿をし、同月末からは米アリゾナ州で3週間の合宿を行う予定だという。

「やるべきことは変わらないです。目標は今季の自分を超えることですし、追われることは考えていないです。平均69台を目指したいです」

今季も最終戦JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの結果次第で69台を達成できていた。佐久間にはそれへのリベンジ心もあり、初のメジャー制覇とともに必達を期している。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）