¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤¬£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡££±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£¸¡Ê£Â£Ä¡Ë¡×¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Çµ¯¤¤¿à½ÅÂç»ö¸Îá¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»·ö²Þ¼«Ëý¤Î¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤·¤¿¤éÎµ¡×¤¬Áê¼ê¤ÎÀéÍÕ·ö²Þ¼«Ëý¡¦¹¾¸ý¶Á¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥ÕÃæ¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¤â¤é¤¤¡¢¼º¿À¡£Â¤â¤±¤¤¤ì¤ó¤·¡¢°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±£µÆü¤ËÎµ¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÇ¾Æâ¤Ë½Ð·ì¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë£Â£Ä¤Î°ÂÁ´À¤òÌä¤¦°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¤Ï¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤È¾É¾õ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÂç²ñÅöÆü¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç£Ã£Ô¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢¶¯¤¤Æ¬ÄË¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç²ñ¤«¤é£³Æü¸å¤ËºÆÅÙ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤Ï°å»Õ¡¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾É¾õ¤â°ÂÄê¤·¡¢²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Ê¿ËÜ¤À¡££Ø¤Ç¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ï³ÊÆ®²È¤ä¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤é¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç°úÂà¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤½Å¾É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¾¡¼ê¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ç±¿±Ä¤Î¿Í¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤ËÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¦¡¡Î®ÀÐ¤Ë¶½¹Ô½ªÎ»¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤ó¤À¤±Æü¤Ë¤Á·Ð¤Ã¤¿¤±¤É¡¡Ì¤¤À¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ·º»ö»ö·ï¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃÄÂÎ¤â¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï»î¹çÁ°¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ËË»¤·¤¤»þ´ü¤À¤±¤ÉÎ®ÀÐ¤ËÂåÉ½¤È¤·¤Æ·Ù»¡½ð¤ÇÄ´½ñ¤È¤«¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¡ÃÄÂÎ¤Î¿Í´ÖÁ´°÷¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¤â¼ÙËâ¤·¤Æ¤Æ¥¢¥Û¤Ç¥¯¥½¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿ËÜ¤ÎÄó¸À¤ËÅö»ö¼Ô¤ÎÎµ¤¬È¿±þ¡££Ø¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤ÏÁ´Á³Ê¿µ¤¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿ËÜ¤µ¤ó¤âÄ«ÁÒ¤µ¤ó¤âÆü¡¹Àï¤Ã¤Æ¤ëÊýÃ£¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»ä¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ÎÂÐ±þ¤äÇÛÎ¸¤Ï»ä¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤È¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÊ¿ËÜ¤â¥¢¥ó¥µ¡¼¡£¡ÖËÍ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤òÆþ±¡Ãæ¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¤éÍ¾·×Ç¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£