【namco巣鴨店】 2026年3月22日 閉店予定

バンダイナムコアミューズメントは、ゲームセンター「namco巣鴨店」が2026年3月22日をもって閉店することを公式Xアカウントにて発表した。

「namco巣鴨店」は2026年3月22日まで通常営業を実施。また、閉店前のイベントも実施を予定している。その他、アーケードゲーム「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」の貸し切り、予約は2026年3月15日までとなっている。

(C)Bandai Namco Amusement Inc. (C)Bandai Namco Amusement Lab Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.