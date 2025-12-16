ゲームセンター「namco巣鴨店」が2026年3月22日をもって閉店
【namco巣鴨店】 2026年3月22日 閉店予定
バンダイナムコアミューズメントは、ゲームセンター「namco巣鴨店」が2026年3月22日をもって閉店することを公式Xアカウントにて発表した。
「namco巣鴨店」は2026年3月22日まで通常営業を実施。また、閉店前のイベントも実施を予定している。その他、アーケードゲーム「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」の貸し切り、予約は2026年3月15日までとなっている。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。- namco巣鴨店 (@namco_sugamo) December 15, 2025
誠に勝手ながらnamco巣鴨店は2026年３月22日（日）をもちまして閉店することとなりました。長年のご愛顧、誠にありがとうございました。
閉店日まで通常の営業を行います。 閉店前イベントもご用意しますので最後までよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/14crgVvmvS
(C)Bandai Namco Amusement Inc. (C)Bandai Namco Amusement Lab Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.