瀬川琉久のシグネチャーモデル「RIKU 1」の新色発売…「初心を忘れず原点に立ち返る事の大切さ」

12月16日、株式会社サードシップが展開する日本発のバスケットボールブランド「EGOZARU（エゴザル）」は、千葉ジェッツ所属の瀬川琉久のシグネチャーシューズ「RIKU 1（リク ワン）」の新色モデル「Stone Gray x Glow」の発売を発表。

瀬川琉久の「ルーツ」をテーマにした本カラーは、磨かれる前の原石（ストーン）をイメージしたグレーで統一し、コントラストとなるアウトソールは光を溜め暗闇でグリーンに光る蓄光素材を採用。このグリーンも瀬川にとって自信の根本にあるルーツを表現する大切なキーカラーであり、「初心を忘れず原点に立ち返る事の大切さ」をメッセージとして込めたカラーウェイとなっている。

「RIKU 1（リク ワン）」は瀬川本人が開発に関わり、テストを重ねながらEGOZARUブランドと共に作り上げた本モデルは『ポジションレスにゲームを支配できるシューズ』をコンセプトにグリップ性や軽量性、通気性、コートとの接地感はもちろん、カラーリングにまで瀬川のこだわりと、家族や仲間への想いが詰まった本当の意味でのシグネチャーモデル第1作目となっている。

「Stone Gray x Glow」カラーの「RIKU 1（リク ワン）」は税込み価格1万8700円で、今月18日からEGOZARU公式オンラインストア、EGOZARU FUKUOKA、その他バスケットボール専門店、一部スポーツ量販店で同時発売する。

【画像】瀬川のシグネチャーシューズ「RIKU 1（リク ワン）」の新色モデル「Stone Gray x Glow」



