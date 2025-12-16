田中将大、伝説の“中0日登板”を妻・里田まいにとめられていた「明日投げないよね？」 東北楽天初の日本一”秘話”告白
プロ野球・読売ジャイアンツ（以降／巨人）の田中将大投手（37）が、15日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』（毎週月曜 後7：00※今回は3時間スペシャル）に出演。東北楽天ゴールデンイーグルス（以降／東北楽天）が初の日本一に輝いた2013年の日本シリーズで見せた、伝説の“中0日”登板の裏話を語った。
【写真】“通算200勝”達成した夫・田中将大を祝福した里田まい
日米通算200勝を記念して、番組初参戦した田中。今回、タカアンドトシとサンドウィッチマンの4人の年齢を合計すると200歳ということで「W200達成記念スペシャル」で冬の房総半島へ。
道中さまざまなことが語られる中で、田中の球歴を振り返るコーナーも。そのなかで番組が取り上げたのは、東北楽天が球団史上初の日本シリーズに進出した2013年の巨人との日本シリーズ第7戦。レギュラーシーズンを24勝0敗、防御率1.27と文字通り無双した田中だったが、前日の第6戦では160球の完投の熱闘で4失点完投も敗戦。通常先発投手は長いイニングを投げた翌日はベンチ入りしないケースが多いが、田中は第7戦でもベンチ入りし、3点リードの最終回に“中0日”で登板。そのままリードを守り切り、東北楽天を初の日本一に導いた。
サンドウィッチマンの富澤たけしは、「この試合見ると泣いちゃうから、見られない」、伊達みきおは「鳥肌が立つ」と話すこの試合のVTRを見ながら、田中は当時を「買っても負けても最後の試合だったんで、自分の気持ち的には『絶対に投げてやる』。その気持ちは第6戦に負けた瞬間からずっと思っていた」と振り返った。
VTR明けで、富澤は「前日も投げてて、当日も行くって聞いてた？」と聞くと、田中は「何も聞いていないです」と即答。「気持ち切ったら投げられないと思っていたんで、気持ち入れたまま家に帰って。妻は『明日投げないよね？』って、自分の体のことを気遣ってくれたんですけど、『投げないよね？』『投げないよね？』って（何度も）聞かれ、僕は何も答えなかったです（笑）」と意外なエピソードを披露。タカアンドトシのトシが「『うん』って言ってよ、『うん』って（と迫られた）」と言うと、田中は「そんな感じでした（笑）」と笑って振り返った。
