いわきから北九州に期限付き移籍していた辻岡佑真を、福岡が完全移籍で獲得

J1のアビスパ福岡は12月16日、いわきFC（ギラヴァンツ北九州に期限付き移籍）からDF辻岡佑真を完全移籍で獲得したと正式発表した。

現在24歳の辻岡は、高松工芸高校、IPU・環太平洋大学を経て2023年にいわきに加入しプロデビューを果たした。プロ1年目からJ2リーグで7試合に出場。2024シーズンはテゲバジャーロ宮崎へ、2025シーズンは北九州へそれぞれ期限付き移籍し、J3でコンスタントに出場機会を得ていた。

2025シーズンは北九州でJ3リーグ36試合2得点、リーグカップ3試合、天皇杯で3試合に出場。J3通算では72試合4得点を記録している。ポジションはディフェンダーで、身長183センチ、体重83キロとがっしりとした体格も魅力だ。

辻岡はクラブを通じて「アビスパ福岡の勝利に貢献できるように日々自分を高めていきたいと思います。共にタイトルを取りましょう！」とコメントを発表。SNS上では「ついに新加入がきた」「やばいすごすぎ」「ネクスト安藤の活躍を期待してます」「個人昇格おめでとう」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）