キタ！ キターーーーーッ！！【マクドナルド】パケも可愛い♡「期間限定スイーツ」

おやつや食後のデザートにぴったりの「期間限定スイーツ」が【マクドナルド】に登場中。パッケージも可愛らしいスイーツは、自分へのプチご褒美にするのも良さそうです。今回は苺を合わせたフローズンデザートと、冬に味わえるスイーツパイをご紹介。お腹も心も満たされそうなメニューをぜひ堪能してみて。

食感の違いが楽しめそうな「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」

ポップな苺のイラストが可愛い、クリスマスカラー感あふれるパッケージ。12月下旬まで味わえる期間限定のフルーリーです。公式サイトによれば「果肉感たっぷりのストロベリーソース」と「オレオ® クッキー」を合わせており、食感が癖になるかも。ひんやりとしたフルーリーが、気分をリフレッシュさせてくれそうです。

アーモンド入りのプチ贅沢感！「三角チョコパイ 黒」

瞳がゴールドの真っ黒なうさぎがキュートな、数量限定のパッケージ。冬に登場する三角チョコパイの黒が、12月下旬までの期間限定で味わえます。何層にも重なった厚みのある生地には、アーモンドの入ったチョコクリームがたっぷり。サッと済ませたいおやつにもおすすめです。

