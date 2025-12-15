若々しい姿勢を取り戻す「下半身ほぐし」3つ。無理なく立てるしなやかな筋肉を育てる
若々しい人と老けた人の見た目を分けるのが「姿勢」。今回は下半身をほぐすのにぴったりな簡単ストレッチ＆エクササイズを、芸能人も通う姿勢アナリストのKAORUさんに教えてもらいました。下半身の硬くなった筋肉をほぐしつつ、衰えた筋肉を鍛えることで、骨盤の位置が整い、安定した立ち姿勢に。ぜひ試してみてくださいね。
「内もも＆裏もも伸ばし」で姿勢の維持がラクに
衰えがちな内ももと裏ももの筋肉を目覚めさせるストレッチ。お尻回りもほぐされて、姿勢の維持がラクになります。＜左右10回ずつ＞
●1：壁に手をつき座骨を後ろに引く
脚を肩幅より広く開いて立つ。上体を倒して壁に手をついて、しっかりお尻を突き出す。このとき裏ももが伸びているのを確認。
●2：右ひざを曲げ左裏ももを伸ばす
ひざを正面に向けたまま、右ひざを軽く曲げてゆるめる。左ひざは伸ばし、内＆裏ももの伸びを感じる。お尻の高さを変えないのがコツ。反対側も同様に行う。
「ふくらはぎ伸ばし」で無理なく立てる体に
ふくらはぎが硬いと、連動して足首や足裏も硬くなります。ストレッチで、無理なく立てるしなやかな筋肉を育てましょう。＜左右10回ずつ＞
●1：壁の前に立ち脚を前後に開く
壁やイスなどに手をつき、右脚を前にして脚を前後に開く。右ひざを軽く曲げ、左のかかとを床にしっかりつける。
●2：右ひざを曲げふくらはぎを伸ばす
左のかかとを床につけたまま、右のひざを曲げ、腰を落とす。ひざは前を向け、左ふくらはぎの伸びを感じるまで曲げる。反対側も同様に行う。
下半身を丸ごと鍛える「クラムシェル」
2枚貝（クラムシェル）をイメージして脚の間を開閉。立つときに大事なお尻の筋肉を鍛え、股関節の柔軟性を高めます。＜左右10回ずつ＞
●1：床に横たわり両脚を曲げる
体の左側を床につけて横たわり、左手は頭、右手は前について体を支える。
両脚をそろえて前に出し、ひざを90度に曲げる。
●2：かかとはつけたまま上の脚をゆっくり開く
足の内側とかかとをつけたまま、貝が開くイメージで、股関節から上の脚をゆっくり開く。開ききったらゆっくり（1）に戻る。