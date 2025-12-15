¡Ö½ÐÍè¹â¤Ç1²¯¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¸×¤Î32ºÐµ¤ÇÛ¤êÊá¼ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡º£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î117»î¹ç½Ð¾ì¡Ö¾Íè¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¡×
ºäËÜ¤ÏÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤¬12·î15Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤¬2²¯1000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤È¡È2²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡É¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäËÜ¤Î¹¹²þÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤Î1²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ºäËÜ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢Ç¯Êð1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Î4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤ÎºäËÜ¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.247¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.21¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤â¸÷¤êÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÙ¤«¤¤ÌÜÇÛ¤ê¡¢Á´Êý°ÌÅª¤Êµ¤¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤ÎÆÃÀ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ì¤ÐÁÇÁá¤¯¥±¥¢¡¢¤Þ¤¿º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µå±ã¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¿Í·Á¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Á´¥»¥Ù¥ó¥Á¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¡¢µã¤¯¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¡×¤ÈµåÃÄ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎºäËÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÃÈÅß¹¹²þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖºäËÜ¤Î1²¯¤Ï°Â¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö½ÐÍè¹â¤Ç1²¯¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¾Íè¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¡×¡ÖºäËÜ¤Ê¤¯¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÆÈÁö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¹µ¤¨¤ëWBC¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁª½Ð¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥µ¥«¥â¥È¡×¤ËÈôÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÍèµ¨¤âÇØÈÖ¹æ12¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]