Happyくじ「ズートピア2」全ラインナップ公開！ 12月19日より発売フィギュアのほか、ニック＆ジュディ劇中着用の帽子などが登場
【Happyくじ「ズートピア2」】 12月19日 発売予定 価格：1回790円
サニーサイドアップは、キャラクターくじ「Happyくじ『ズートピア2』」をセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて12月19日に発売する。価格は1回790円。
本商品は11月26日より公開された映画「ズートピア2」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。A賞には、あのティザーポスターを再現したニック、ジュディ、ゲイリーのフィギュアが登場。Last賞はタキシード姿の「ニック」のフィギュアが当たる。
その他、B賞～D賞には、ニック＆ジュディが劇中で着用しているアロハシャツやキャップといったファッションアイテムがラインアップする。
Happyくじ「ズートピア2」ラインナップ
A賞 「ズートピア2」ポスターフィギュア【全1種】
全高（約)：21cm
B賞 アロハシャツ【全1種】
サイズ：フリー
C賞 バケットハット【全1種】
サイズ：フリー
D賞 キャップ【全1種】
サイズ：フリー
E賞 トートバック【全2種】
サイズ：フリー
F賞 ラバーマスコットキーホルダー【全4種】
サイズ：全高約7.5～8cm
G賞 アクリルスタンドプロップス【全6種】
サイズ：約H105✕W140mm
H賞 マルチケース【全7種】
サイズ：約H120×W80mm
I賞 缶ミラー【全5種】
サイズ：約Φ75mm
J賞 ジッパーバッグセット【全6種】
サイズ（大）：約W240×H190mm
サイズ（中）：約W190×H150mm
サイズ（小）：約W155×H120mm
K賞 ステッカーセット【全8種】
サイズ（プリクラ風）：約H148×W50mm
サイズ（ダイカット）：約80mm角内
Last賞 タキシード「ニック」 フィギュア【全1種】
全高（約)：26cm
(C) Disney