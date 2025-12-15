目黒蓮、『ザ・ロイヤルファミリー』最終回で妻夫木聡と2ショット　「素敵な現場だったのが伝わる」

Snow Manの目黒蓮が12月14日、自身のInstagramを更新。出演ドラマで同日に最終回を迎えた『日曜劇場 ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の放送を前に作品への思いとオフショット公開している。

同作で目黒蓮は相続馬限定馬主・中条耕一役として出演。最終回放送前に目黒はInstagramを投稿。「ザ・ロイヤルファミリー最終回です。1年以上前から心の準備をしてきた作品、ずっと楽しみにしていた物語が今日終わります」と報告し、ドラマでの思い出オフショットをアップした。「中条耕一として過ごしてきた4カ月本当に幸せでした。監督をはじめとする制作チーム、キャストの皆さんと本当に一生の宝物になる時間を過ごしました。最終回は特に1番、耕一として、物語の中のみんなと心が繋がる瞬間があって、演じていて本当に楽しかったです。」と最終回を前に作品を振り返った。

投稿された写真には、ドラマの舞台のひとつである北海道・日高地方のサラブレッド牧場で、競走馬にに寄り沿い笑顔を見せる目黒を皮切りに、厩舎、絶景の牧草地に佇む目黒。主演の妻夫木聡と談笑している姿や、佐藤浩市、妻夫木との3ショットを披露している。コメント欄には「素敵な現場だったのが伝わる」「ドラマ感動したよ」といった声が寄せられている。

また主演を務めた妻夫木聡も最終回を終えて目黒との仲良しオフショットを投稿。妻夫木は「誰よりも愛されるドラマを作りたい、その一心でしたみんなが主人公のこのドラマが、皆さんの心の中で走り続けてくれることを心から祈っております 夢は頂点 夢の続きが見られるように、頑張ります」とドラマへの思いを綴った。

（文=本 手）