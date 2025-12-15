物価高が家計を直撃しています。少しでも出費を抑えようと節約をしている人は多いでしょう。ただ、成功している人の一方で、無理な節約で思わぬ結果を招いてしまったという人も。今回はAll Aboutが実施したアンケートから、45歳男性の失敗談を紹介します。

「年間で〇〇万円浮いた！」という耳寄りな成功体験が聞かれる一方で、節約が逆効果になってしまうケースも存在します。生活費を抑えようと知恵を絞っても、結果的に満足度が下がってしまったり、むだな出費につながってしまったりした失敗談もあるようで……。

今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、タカシさん（45歳男性）の失敗談をご紹介します。

タカシさんのプロフィール

年齢：45歳
性別：男性
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：会社員
年収：380万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない

肉や野菜を節約したらまさかの結果に……

タカシさんは食費の節約に失敗してしまいました。

マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）

＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）

