【マンガ】「こりゃ元も子もない…」45歳・年収380万円男性の“肉や野菜を買わない節約”が招いた不幸
「年間で〇〇万円浮いた！」という耳寄りな成功体験が聞かれる一方で、節約が逆効果になってしまうケースも存在します。生活費を抑えようと知恵を絞っても、結果的に満足度が下がってしまったり、むだな出費につながってしまったりした失敗談もあるようで……。
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、タカシさん（45歳男性）の失敗談をご紹介します。
性別：男性
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：会社員
年収：380万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、タカシさん（45歳男性）の失敗談をご紹介します。
タカシさんのプロフィール年齢：45歳
性別：男性
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：会社員
年収：380万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
肉や野菜を節約したらまさかの結果に……タカシさんは食費の節約に失敗してしまいました。
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)