¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë·èÄê¡ª¡ÖºÆ¤Ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡×

Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤¤¤´¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈÕÇ¯
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ç±é¤Ë¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¡¦Âç¿¹¸µµ®¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃ½¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£ËÜÊÔ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ÇòÄ»¶Ì·ÃÌò¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ»°±ºÆ©»Ò¡¢¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈÕÇ¯¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ³µÍ×
1987Ç¯¡¢ºî¶Ê²È¤Ç¤¢¤ê·àÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Î¤¿¤á¡¢·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ÏÂç³åºÓ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î±¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÂÎ¤ÏÀÅ¤«¤ËÉÂ¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
1992Ç¯¡¢Ìø°æ¿ó¤È¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Îºî¶ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤¯¤ä¡£¡Ö¤â¤¦»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÀäË¾¤Ë´Ù¤êÉÂ¼¼¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢´ÇÉÂ¤¹¤ëºÊ¡¦·°¤«¤é¡Ö¿ó¤µ¤ó¤«¤é¡×¤È°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¿·¤·¤¤²Î»ì¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤¯¤ä¤Ï¿ó¤È¤Î¤¢¤ëÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òËÂ¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ ÆÃ½¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤¤¤´¤Î¤¦¤¿¡Ù
[2026Ç¯]
01/03¡ÊÅÚ¡Ë22:00～22:50 NHK-FM¤Ë¤ÆÊüÁ÷
01/13¡Ê²Ð¡Ë21:05～21:55 NHK-R1¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¨¥Í¥Ã¥ÈÆ±»þÇÛ¿®¡ÊNHK¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¤é¤¸¤ë¡ù¤é¤¸¤ë¤ª¤è¤Óradiko¡Ë
¢¨¡ÖÄ°¤Æ¨¤·¡×ÇÛ¿® ÊüÁ÷¸å～1½µ´Ö¡Ê¤é¤¸¤ë¡ù¤é¤¸¤ë¤Î¤ß¡Ë
ºî¡§»°Ã«¾»ÅÐ¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙµÓËÜ¶¨ÎÏ¡Ë
¸ì¤ê¡§ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
½Ð±é¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢»°±ºÆ©»Ò¡¢¾®ÎÓ¸×Ç·²ð Â¾
À©ºîÅý³ç¡§ÁÒºê·û
±é½Ð¡§¾®ÎÓºÌÎ¤
