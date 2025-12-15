無料で電話相談が可能！岐阜県司法書士会「経済的困窮に関する特別相談会」

岐阜県司法書士会が、令和7年12月19日（金）に「経済的困窮に関する特別相談会」を実施。

「年を越す前に悩みを解決したい」という年末特有の心理や、年末年始の役所閉庁によるリスクに対応し、経済的な困窮状態にある方々の問題解決を支援する無料電話相談会です。

日時：令和7年12月19日(金)17:00〜20:00

相談形式：電話

電話番号：058-201-2517 / 058-201-2518

相談料：無料

毎年、年の瀬になると「今年の悩みは今年のうちに解決したい」と考える人が多く、経済的な困窮に関する相談需要が増加する傾向にあります。

また、すでに困窮している場合、年末年始に役所が閉庁することで支援が途切れ、さらに状況が悪化する危険性も。

こうした年末の相談需要に応え、生活困窮状態にある人々の問題解決の糸口となるべく企画された相談会です。

相談例として、借金問題、生活費の不足、生活保護の申請、車上生活からの脱却、失業による将来不安などが挙げられます。

司法書士による専門的なアドバイスを無料で受けられる貴重な機会。

年末年始を安心して迎えるためのサポートに注目です。

