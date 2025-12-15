セブン‐イレブンで「ちいかわ」とコラボしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾がスタート！

第2弾は、「すっごい食べ物 いなりあげもち」など作品に登場する和洋スイーツを含む5種がラインナップされます☆

セブン‐イレブン「ちいかわ」コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」第2弾

開催開始日：2025年12月26日（金）

開催店舗：全国のセブン‐イレブン店舗

人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、全国のセブン‐イレブン店舗で開催！

「日本キャラクター大賞2025」（一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会主催）で2年連続3度目のグランプリを受賞した「ちいかわ」

セブン‐イレブンでは、クリスマスシーズンを楽しく演出するため、そんな「ちいかわ」とタイアップしたキャンペーンを2024年からスタートしています。

2024年のコラボメニューの好評を受けて、今回はさらに品数を増やすなどパワーアップ！

原作に登場したスイーツをイメージした5種が順次販売されます。

「ハチワレ」が「ちいかわ」の所まで走っていって「共有」した「すっごい食べ物 いなりあげもち」など、「ちいかわ」の世界観をイメージした和洋のスイーツが勢ぞろいします☆

また、セブン‐イレブン店舗を巡ってオリジナルスタンプセットやスマホ用壁紙がもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」を初めて企画。

お正月にちなんだ和装の「ちいかわ」たちがお目見えします！

「ちいかわ」たちも大好きなスイーツをイメージした5種

冬のキャンペーンでは、「ちいかわ」のグルメや世界観を反映したコラボメニューは、2024年は計8品でしたが、今季は計20品と大幅に拡充！

このうち第2弾で登場するのは和洋のスイーツを含む5種です。

「ちいかわ」の心温まるエピソードや、微笑ましい物語をイメージしたスイーツなどを堪能できます☆

※店舗により発売時期が異なる場合があります

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわのころころプチパンケーキ

価格：300.24円（税込）

発売日：2025年12月23日（火）〜順次

販売エリア：全国

「ちいかわ」と「うさぎ」が食べていた巨大なホットケーキをイメージ。

食べやすいサイズになっています☆

ショコラとメイプルの2つの味が楽しめる甘みの詰まったパンケーキです。

すっごい食べ物 いなりあげもち

価格：259.20円（税込）

発売日：2025年12月25日（木）〜順次

販売エリア：全国

「ハチワレ」が「ちいかわ」に「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージ。

コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包んでいます。

もっちりホットク チョコレート

価格：270円（税込）

発売日：2025年12月25日（木）〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

「ちいかわ」とリボンをなくしてしまった「ハチワレ」が食べていたおやきをイメージ。

ビターな味わいのチョコレートが入ったもちもち食感のホットクです。

いちごミルクプリン

価格：280.80円（税込）

発売日：2025年12月26日（金）〜順次

販売エリア：全国

「ラッコ」が「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした「いちごミルクプリン」

上部に果肉入りのいちごジュレを乗せた甘酸っぱいプリンです。

跳ねる！でっかいざくざくカステラ

価格：429.84円（税込）

発売日：2025年12月30日（火）〜順次

販売エリア：全国

「ちいかわ」たちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージしたスイーツ。

ザラメのざくざく食感としっとりとした生地のコントラストが楽しめます☆

※店舗によって価格が異なる場合があります

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

※画像はイメージです

ちいかわLINEスタンプラリー

実施期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月8日（木）

セブン‐イレブン店舗内のスタンドPOP（店内販促物）に記載された「ちいかわLINEスタンプラリー専用二次元コード」を読み込むと、SNSアプリ「LINE」上でオリジナル「ちいかわ」スタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」を開催。

1店舗につき、1個のスタンプをゲットできます。

スタンプは、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」、「オデ」が正月用の装いとなった全4種類。

絵柄の順番はランダムですが、異なる4店舗を巡ると全ての絵柄が揃います。

また、スタンプ2個で「ちいかわ」オリジナルデザインのスマホ壁紙がもれなくもらえます。

さらに、スタンプ4個で「ちいかわ」オリジナルスタンプセットが当たる抽選に参加できます。

1枚のスタンプ台紙につき1回応募可能となります。

スタンプ台紙は全部で4枚あり、最大4回まで応募可能です。

スタンプ台紙を1枚コンプリートすると、次の台紙に進めます。

次の台紙に進むとスタンプはリセットされます。

リセットされた台紙では、過去の台紙でスタンプを獲得した店舗でも再度スタンプを獲得することができます。

ただし、1枚のスタンプ台紙内では、同じ店舗で2回以上のスタンプ獲得はできません。

※4枚目をコンプリートすると終了です

スタンプ2個の賞品「ちいかわオリジナルスマホ壁紙」

必要なスタンプ数：2個

当選人数：もれなくもらえます

スマホ壁紙ダウンロード期限：2026年1月15日（木）23:59まで

「ちいかわ」オリジナルデザインのスマホ壁紙は全4種類です。

1枚の台紙で1種類の壁紙をダウンロードできます。

ダウンロード画面にて好きな壁紙を選択できます。

4枚目の台紙でスタンプ2個目を獲得することで、全ての壁紙をもれなく揃えられます。

スタンプ4個の賞品「ちいかわオリジナルスタンプセット」

必要なスタンプ数：4個

当選人数：100名

応募期限：2026年1月15日（木）23:59まで

「ちいかわ」たちが描かれた実物のスタンプ（はんこ）8個で1セットが、100名に抽選で当たります。

ここでしか手に入らないオリジナルデザインです！

1枚の台紙につき1回応募可能となります。最大4回まで応募可能です。

当選した方には、2026年1月下旬頃に当選通知メールが配信されます。

※スタンプ4個獲得時には壁紙はもらえませんので注意ください

スタンプラリーの流れ

※画像はイメージです

※青少年保護育成条例により22時〜4時59分までは二次元コードを読み取ってもスタンプはもらえません

※不正防止のため、スマホで撮影するなどして二次元コードを読み込んでも店内でないと反映されません

その他様々なコラボ菓子が続々登場！

「ちいかわ」コラボキャンペーンの期間中には、雑貨や食品でもコラボ菓子が登場！

「ブタメン」や「チャルメラ」が「ちいかわ」パッケージでラインナップされます。

おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味

価格：238円（税込257.04円）

発売日：2025年12月17日（水）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

あの「ブタメン」が、そのまま食べられるスナックになりました。

自信満々な表情の「ちいかわ」と「ハチワレ」のパッケージが目印です。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味

価格：321.84円（税込）

発売日：2025年12月27日（土）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

「ちいかわ」のかまぼこが入った、かわいいチャルメラ！

「ちいかわ」や「ハチワレ」といっしょにワクワクしながら、ラーメンが出来上がるのを待てます☆

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

鬼辛カレーポテトスティック

価格：327.80円（税込）

発売日：2026年1月24日（土）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

真っ赤になった「ちいかわ」が、その辛さを表しているスナック菓子。

クリアカードのおまけつきです☆

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver.

価格：2,420円（税込）

発売日：2025年12月26日（金）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

ピンクがかわいいステンレスタンブラー。

リボンでおめかしした「ちいかわ」たちのキュートなイラストに癒やされます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver.

価格：2,420円（税込）

発売日：2025年12月26日（金）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

冬にぴったりの温かみのあるデザイン。

マフラーや帽子でポカポカしている「ちいかわ」たちが描かれています。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわオリジナルエコバッグ

価格：1,320円（税込）

発売日：2025年12月26日（金）〜順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：

・本体展開時：横約29cm×高さ約53cm

・収納時：横約12.5cm×高さ約17cm

まるでレジ袋のようなデザインのかわいいエコバッグ。

毎日のお買い物に大活躍してくれます☆

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

※店舗によって価格が異なる場合があります

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

※画像はイメージです

「ちいかわ」の世界観を楽しめる、かわいくておいしいコラボスイーツやお菓子！

コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾は、2025年12月26日（金）から全国のセブン‐イレブン店舗で開催です。

©nagano

