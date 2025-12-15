【5日間限定】かっぱ寿司で4品が税込90円に【かっぱの挑戦 感謝祭】

寿司チェーンのかっぱ寿司は、2025年12月22日から26日の平日限定で、『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナルを開催する。期間中は「玉ねぎと油揚げの味噌汁」「京わらび餅」「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」を各90円(税込)で提供する。

〈『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナル概要〉

実施期間:12月22日(月)〜12月26日(金)予定 ※平日のみ

実施店舗:かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

対象商品:

◆『玉ねぎと油揚げの味噌汁』

感謝祭価格:税込90円(通常価格税込160円〜)

玉ねぎの自然な甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、やさしい味わいが特徴。

玉ねぎと油揚げの味噌汁

◆『京わらび餅』

感謝祭価格:税込90円(通常価格税込110円〜)

きな粉の香ばしさとわらび餅のなめらかな食感、食後のデザートに。

京わらび餅

◆『香ばし炙りおにぎり』

感謝祭価格:税込90円(通常価格税込160円〜)

特製タレを塗り直火で炙り、外はカリッと中はふっくら。刻みたくあん入り。

香ばし炙りおにぎり

◆『かけうどん』

感謝祭価格:税込90円(通常価格税込190円〜)

だしが染みわたる、やさしい味わいの一杯。

かけうどん