【5日間限定】かっぱ寿司で4品が税込90円に【かっぱの挑戦 感謝祭】
寿司チェーンのかっぱ寿司は、2025年12月22日から26日の平日限定で、『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナルを開催する。期間中は「玉ねぎと油揚げの味噌汁」「京わらび餅」「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」を各90円(税込)で提供する。〈『かっぱの挑戦 歳末感謝祭』ファイナル概要〉
実施期間:12月22日(月)〜12月26日(金)予定 ※平日のみ
実施店舗:かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)
対象商品:
◆『玉ねぎと油揚げの味噌汁』
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込160円〜)
玉ねぎの自然な甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、やさしい味わいが特徴。
玉ねぎと油揚げの味噌汁
◆『京わらび餅』
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込110円〜)
きな粉の香ばしさとわらび餅のなめらかな食感、食後のデザートに。
京わらび餅
◆『香ばし炙りおにぎり』
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込160円〜)
特製タレを塗り直火で炙り、外はカリッと中はふっくら。刻みたくあん入り。
香ばし炙りおにぎり
◆『かけうどん』
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込190円〜)
だしが染みわたる、やさしい味わいの一杯。
かけうどん