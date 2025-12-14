恒例の大掃除の季節。でも、寒さと忙しさのなかで長時間の掃除に取りかかるのは、なかなか気が重くなるものです。「思いきって大掃除をやめたら、むしろ家がスッキリきれいに保てるようになりました」と話すのは、築68年の古民家に移住し、家族5人で暮らすひでさん（45歳・整理収納アドバイザー）。日々の掃除習慣を見直したことで、大掃除級の汚れがたまらなくなり、増え続けていた洗剤や掃除道具も手放せたそう！ ひでさんが実践している5つの習慣を紹介します。

1：掃除をラクにするため、ものは少なく・床置きしない

以前は、リビングや床にものがたくさんあったというひでさん。掃除をラクにするためにいちばん効果的だったのは、床置きをしないことだと言います。

【写真】掃除用の洗剤はこれだけ

「床にものがあふれていると、掃除をするたびにいちいち移動させる必要があり、部屋の隅まで掃除が行き届かない日もありました。大掃除のときに、重い家具の裏から大量のホコリが出てくることも。

そこで今は『掃除しやすさ』を最優先し、床にものを置かないよう徹底。普段からものを増やしすぎないよう意識し、基本的に床置きはしないルールにしています。

今では、掃除機をかける前にクッションなどをソファに移動するだけで、毎日部屋の隅々まで掃除できます。家具の配置も、掃除機が入らない隙間をつくらないように工夫したことで、ホコリがたまりにくくなり、手間のかかった大掃除が必要なくなりました」（ひでさん、以下同）

2：お気に入りのほうきを「手に取りやすい場所に置く」

「住んでいる古民家は、障子や襖といった引き戸がメイン。障子の表面や桟にはホコリが、敷居の溝には木屑がたまりやすいんです。そんな隙間掃除には、ほうきがとても便利！ 掃除機やフロアワイパーでは届かない隅の隅まで、簡単にかき出せるんです。

集めたホコリやゴミは、部屋の広い場所に集めておいて、ロボット掃除機が通ったときに吸い込んでもらうとラクです。

ほうきはしまい込まず、よく使う縁側にあえて吊るして収納しています。こうすることで、気になったときにすぐ掃除をする習慣がつきました」

3：洗顔後の「ついでふき掃除」で水回りのきれいを保つ

寒い時季に大掃除するのがとくにつらいのが、水回り。そこでひでさんが取り入れているのが、洗顔後に使ったティッシュの再利用です。

「毎朝顔を洗ったあとに、2枚のティッシュで顔をふいています。そのまま捨てるのはもったいないので、濡れティッシュで洗面台の隅や、お風呂のサッシ、洗濯機の溝など、気になったところをサッとひとふきするようになりました。ほんの1〜2分の簡単な作業ですが、毎日続けていると、洗面所まわりは常にピカピカ。この習慣のおかげで、大掃除をしなくても、水回りは十分きれいを保てるようになりました」

4：汚れが軽いうちに、ちょこちょこ掃除を習慣化。洗剤や掃除道具を手放せた

洗面所以外でも、ひでさんは日々のちょこちょこ掃除を習慣にしています。そのおかげで、洗剤や掃除道具の種類を減らすこともできたそうです。

「以前は、大掃除で一年分の汚れを一気にきれいにするため、強力な洗剤や掃除道具をそろえていました。年に一度しか使わないので、使いきれずにどんどん増えていき、収納がかさばるのも悩みでした。

けれど、日々のちょっとした掃除を習慣にしたことで、汚れは軽くなり、強力洗剤はほとんど不要になったんです。今は、アルコールやクエン酸、お風呂用カビ防止スプレー、クレンザーだけで、家中の掃除が十分まかなえます。強力洗剤が必要になるまえにこまめに掃除するーーそんな気持ちで、ついで掃除やちょこちょこ掃除を心がけています」

5：「やめられる掃除」はないか考える。障子はプラスチック製に

掃除負担を減らすためには、あたり前と思っている掃除が本当に必要なのか？ 疑ってみるのも有効だとか。

「少し前に猫と暮らし始めてから、障子に穴が開くことが増え、掃除や補強の手間に悩んでいました。それなら、いっそ破れない障子にしよう！ と思いたち、家の障子をプラスチック製のものに変えたんです。紙の障子よりも値ははるものの、障子のはり替え作業から解放され、負担がぐっと減りました」

日々の工夫によって、年末の大掃除をやめても家をきれいに保っているひでさんのアイデア、ぜひ参考にしてください。