´äÅÄ¹äÅµ¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¡×
¢£RIEHATA¤ÈÃæÌ³ÍµÂÀ¤È3¿Í¤Ç¡ÖCROWN¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤â
¡ÚÆ°²è¡Û´äÅÄ¹äÅµ¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～②
´äÅÄ¹äÅµ¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢King & Prince¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´äÅÄ¹äÅµ¤Î¿·¶Ê¡ÖCROWN¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸Â¦¤Ë´äÅÄ¡¢±¦Â¦¤Ë¹â¶¶¤¬ÊÂ¤Ó¥¥ì¥¥ì¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæÅÓÃæ¤Ç¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´äÅÄ¤ÏRIEHATA¤ÈÃæÌ³ÍµÂÀ¤È3¿Í¤Ç¡ÖCROWN¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤âÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£