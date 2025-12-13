¡ÚÃæµþ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¡ÖºÇ¸å¤ÏÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬¹âÉ¾²Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤Ï£Ç£±ÇÏ¤ÎÁ´Äï¡¡
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤ÎÃæµþ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£²Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç£Ç£±¤ò£²¾¡¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤ÎÁ´Äï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡Ê²´£²¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£²Ê¬£±ÉÃ£´¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹¥°Ì¤ÇÄÉÁö¡££³³Ñ¤«¤é½ù¡¹¤Ë°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¡¢Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¿¤ÓµÓ¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ®¤¹Í¾Íµ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢£²Ãå¥ì¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê»Åç¹î½Ùµ³¼ê¡Ë¤Ë£²ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡Ö£³½µÏ¢Â³¤ÇÄ´¶µ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤á¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤æ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£