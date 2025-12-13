¡ÖJBL CHARGE5¡×Éâ¾å¡ª¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/13
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î1Æü¡Á7Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡JBL CHARGE5 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLCHARGE5BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
2°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLGO4BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
3°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLFLIP6BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
4°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥ë¡¼
JBLFLIP6BLU¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
5°Ì¡¡JBL CHARGE5 ¥°¥ì¡¼
JBLCHARGE5GRY¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
6°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥ë¡¼
JBLGO4BLU¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
7°Ì¡¡SoundLink Flex Portable Speaker (Âè2À¤Âå) ¥Ö¥ë¡¼¥À¥¹¥¯
SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ŽÌŽÞŽÙŽ°ŽÀŽÞŽ½Ž¸¡ÊBOSE¡Ë
8°Ì¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥É¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯
AT-SP3X¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¡Ë
9°Ì¡¡JBL CHARGE5 ¥ì¥Ã¥É
JBLCHARGE5RED¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
10°Ì¡¡JBL GO 4 ¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯
JBLGO4PINK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
