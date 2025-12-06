米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が来年３月に開催されるＷＢＣの侍ジャパンメンバーに内定したことが１２日、分かった。ドジャースでワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も出場内定したことが判明。ピッチクロック、ピッチコム、ＷＢＣ使用球などへの対応力も重視する井端弘和監督（５０）の下、強力先発陣の一角を担って、連覇の原動力となる。

菅野の大きな夢がかなった。米球界関係者によると、来年３月開催のＷＢＣに出場する侍ジャパンメンバーに内定したことが判明。巨人に在籍していた１７年以来、自身９年ぶり２度目の大舞台となる。

すでに１１月２９日に前巨人の長野久義氏と出席したトークイベント後に「お呼びがかかれば全力で。僕もラストチャンスになると思うので、プレーしたいなって気持ちはあります。何か自分にできることがあれば、力になりたい気持ちです。他の国は打倒日本という感じですごいメンバーをそろえてきているような気がするので。そういうものを想定しながらオフシーズンを過ごせれば」と決意は表明済み。１７年大会はベスト４、２１年東京五輪ではコンディション不良による辞退もあり、侍ジャパンのユニホームを着て、世界の頂点に立つという思いは強い。

メジャー組の投手では真っ先に出場を正式表明したドジャース・大谷に続き、山本の出場もこの日までに内定した。現状、大谷が投手として登板するかは不明で、菅野は山本ら他のメジャー投手とともに先発陣の一角を任される可能性が高い。オリオールズでメジャー１年目だった今季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。実力に加えて、オ軍でただ１人、１年間ローテを守り、並み居る強打者と対戦してきた貴重な経験も井端監督に評価されている。

次回ＷＢＣではピッチクロック、ピッチコムなどの新ルール採用が決定。ＷＢＣ使用球への対応も含め、井端監督は１１月の韓国との強化試合や宮崎合宿でＮＰＢ所属選手の反応を見極めたが、不安も残った。日本時間１０日に米フロリダ州で開催されたＷＢＣ監督会議に出席した指揮官は「慣れが必要だなと思った。そのへんはこちら（メジャー）でやられている選手はスペシャル。対打者だけに集中できる。そのへん（の不安）がないというのは期待をしている。日本の選手にいいアドバイスを送ってくれればいい」と菅野、大谷、山本らメジャー組に信頼を寄せている。

来季の所属先は未定だが菅野は「本当に体調はいいですし、課題も明白」と話しており、まずはＷＢＣに照準を合わせて、これからトレーニングを本格化させる。連覇に貢献して、勢いをつけてメジャー２年目のシーズンに臨む。

◆菅野の１７年ＷＢＣ １次ラウンド（Ｒ）の豪州戦（東京Ｄ）では４回１／３を４安打１失点。２次Ｒのキューバ戦（東京Ｄ）では４回７安打４失点だった。準決勝・米国戦（ドジャースタジアム）ではメジャー軍団相手に６回３安打１失点（自責０）。チームは敗れたが、敵将のリーランド監督から「素晴らしい。彼はメジャーの投手だ」と賛辞を贈られた。３登板全て先発で０勝０敗、防御率３・１４だった。