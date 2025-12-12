世界的注目度は決して高くないが、今年も12月よりカタールでアラブ諸国のNo.1を決めるアラブ杯2025が開催されている。そのグループステージでUAE、エジプト、クウェートを撃破して無傷の3連勝を果たしたのがヨルダン代表だ。



ヨルダンは同国初となる2026W杯出場も決めていて、2026W杯ではアルゼンチン、アルジェリア、オーストリアと同じグループJに入っている。それを前に、アラブ杯で快調な戦いを見せているのだ。





このアラブ杯はFIFA国際マッチに指定されているわけではないため、欧州クラブでプレイしている選手の多くは参加していない。そのため各国の真の実力をこの大会で見極めるのは難しいが、ヨルダンもエースのレンヌ所属FWムーサ・アル・タアマリーといった選手を欠いている。それでグループ3連勝は自信になるだろう。『FIFA』によると、この大会で3ゴールを挙げているヨルダン代表FWアリー・オルワンは今のヨルダンが史上最強だと語る。「何か大きなことを成し遂げることで、我々はヨルダン史上最高の世代の証明になると常々言ってきたが、アジアカップで決勝に進んだことでもそれは実現された。1番大切なのはヨルダンのためにタイトルを獲得することだ。もし可能なら、この大会の得点王も欲しいね。出来ない理由はない」前回のアジアカップでヨルダンは準優勝の成績を収めており、あの大会を見ていた日本のサッカーファンもヨルダンの不気味さは感じているはずだ。アラブ杯の勢いを2026W杯へ繋げられるだろうか。