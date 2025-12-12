Xで話題になった「ココナッツサブレチーズケーキ」を作ってみた！ 検証で“ひと工夫”を加えたレシピへ「これは美味しそう！」「やってみたくなった」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【小春六花】本当にできるのか？ ココナッツサブレチーズケーキ【VOICEROIDキッチン】』という里見アイボさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
簡単で結構いいじゃんね
Xで話題になったココナッツサブレとヨーグルトで作るチーズケーキを、投稿者の里見アイボさんが作ってみます。
ヨーグルトは水分少な目がいいとのことでギリシャヨーグルトを選びました。プレーンで砂糖不使用です。
ココナッツサブレはノーマルなものに加えて発酵バター味も用意。ココナッツサブレは意外と色々な味があるのだそう。それぞれ使うのは8枚です。
ヨーグルトはホエイという水分を取り除いておきます。
次はヨーグルトにサブレを突き刺すのですが、表面積が広いほうが成功しやすいようなのでノーマルは半分に割りました。
発酵バター味は割らずにそのまま刺しています。こういった違いの検証もありがたいです。
あとは蓋をして、冷蔵庫で12時間冷やしておきます。
そうして半日経ったものがこちら。ノーマルのココナッツサブレのものです。ヨーグルトの水分がなくなって、チーズケーキっぽい濃厚さが見て取れます。
サブレはかなり柔らかくなり、スプーンですくった感触はタルト生地のレアチーズケーキのようだとか。
食べてみると、さっぱりした味ながら噛んでいるとレアチーズケーキ感がするとのこと。レアチーズケーキの概念を食べているみたいだとか。食べた感触もサブレがタルト生地っぽいそうです。
続いて発酵バターの方も成功。サブレは割らなくてそのままでも大丈夫そうとのことです。
発酵バター味の方を食べてみたところ、よりまろやかでケーキっぽい味がしました。あっさり味は好きな方はノーマルを、コクのある味が好きな方はバター味がいいのではと里見アイボさん。
今回のように無糖で作ると酸味が強いので、あらかじめ砂糖が入っているヨーグルトの方がそのまま食べるには向いているとも思ったそうです。
ただし、里見アイボさんはやってみたいことがあって無糖ヨーグルトにしたのだとか。それがジャムのたっぷり乗せです。
結果、ジャム乗せココナッツサブレチーズケーキはとても美味しいものでした。 ジャムの甘さを邪魔せずサッパリ感がよく合って、ヨーグルトは無糖が正解だとか。簡単ですし、朝食にもオススメのレシピとのことです。
視聴者のコメント
・検証助かる
・これすき
・おお！柔らかくなってる！
・これにジャムを乗っけるとええ感じだな？
・これは…美味しそうだ！
・やってみたくなったｗ