Xで話題になった「ココナッツサブレチーズケーキ」を作ってみた！ 検証で“ひと工夫”を加えたレシピへ「これは美味しそう！」「やってみたくなった」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【小春六花】本当にできるのか？ ココナッツサブレチーズケーキ【VOICEROIDキッチン】』という里見アイボさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

簡単で結構いいじゃんね

Xで話題になったココナッツサブレとヨーグルトで作るチーズケーキを、投稿者の里見アイボさんが作ってみます。

ヨーグルトは水分少な目がいいとのことでギリシャヨーグルトを選びました。プレーンで砂糖不使用です。

ココナッツサブレはノーマルなものに加えて発酵バター味も用意。ココナッツサブレは意外と色々な味があるのだそう。それぞれ使うのは8枚です。

ヨーグルトはホエイという水分を取り除いておきます。

次はヨーグルトにサブレを突き刺すのですが、表面積が広いほうが成功しやすいようなのでノーマルは半分に割りました。

発酵バター味は割らずにそのまま刺しています。こういった違いの検証もありがたいです。

あとは蓋をして、冷蔵庫で12時間冷やしておきます。

そうして半日経ったものがこちら。ノーマルのココナッツサブレのものです。ヨーグルトの水分がなくなって、チーズケーキっぽい濃厚さが見て取れます。

サブレはかなり柔らかくなり、スプーンですくった感触はタルト生地のレアチーズケーキのようだとか。

食べてみると、さっぱりした味ながら噛んでいるとレアチーズケーキ感がするとのこと。レアチーズケーキの概念を食べているみたいだとか。食べた感触もサブレがタルト生地っぽいそうです。

続いて発酵バターの方も成功。サブレは割らなくてそのままでも大丈夫そうとのことです。

発酵バター味の方を食べてみたところ、よりまろやかでケーキっぽい味がしました。あっさり味は好きな方はノーマルを、コクのある味が好きな方はバター味がいいのではと里見アイボさん。

今回のように無糖で作ると酸味が強いので、あらかじめ砂糖が入っているヨーグルトの方がそのまま食べるには向いているとも思ったそうです。

ただし、里見アイボさんはやってみたいことがあって無糖ヨーグルトにしたのだとか。それがジャムのたっぷり乗せです。

結果、ジャム乗せココナッツサブレチーズケーキはとても美味しいものでした。 ジャムの甘さを邪魔せずサッパリ感がよく合って、ヨーグルトは無糖が正解だとか。簡単ですし、朝食にもオススメのレシピとのことです。

視聴者のコメント