NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Îµá°¦¤ÏÌó3½µ´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÊüÁ÷Âè53²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¡¦¥Þ¡¼¥µ¡Ê¥ß¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Î²óÁÛ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢°Û¿Í¼ï´Ö·ëº§¤ò¶Ø¤¸¤ë½£Ë¡¤òÇË¤Ã¤Æ¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ò¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ºÊÌ¤ì¤¿Èá¤·¤¤²áµî¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥ê¥è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡¢1¥«½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈµñÀä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥è¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿äÆ¼êÅÄ½Ê»Ò¤¬È¬±À¤Ë·ëº§¤òµá¤á¤¿¤È¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢È¬±À¼«¿È¤â½Ê»Ò¤Î¹¥°Õ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¡¹¤â¤½¤ì¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸©ÃÎ»ö¤ÎäÆ¼êÅÄ°ÂÄê¤¬¿·³ã¸©¤ËÅ¾Ç¤¤·¤¿¸å¤Ë¡¢È¬±À¤¬Á÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç½Ê»Ò¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëäÆ¼êÅÄ¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡¢½Ê»Ò¤Ï²Ç¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¤À¤«¤é¡Ö¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤È·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ð¤±¤Ð¤±¡Èº´Ìî»ËÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¡É¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ë¡Î§¤ÎÊÉ¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢È¬±À¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ë¼Â¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÌ¾À¼¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤â½ñ¤¯¤«¤È»×¤¨¤Ð¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ»ö·ïÊóÆ»¤âÆÀ°Õ¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉý¹¤¤¡£
¢£È¬±À¤ÎÂ©»Ò¡ÖÉã¤Ï¼ÂºÝ°Ê¾å¤Ë½¹É×¤À¤ÈÄê¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
ÆÃ¤ËÈ¬±À¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¶µ¤ä¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¡¢°Ç¤ÎÎÎ°è¤Ëí´í°¤Ê¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹¶È³¦¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤âÎ®Äª¤ËÏÃ¤»¤¿¡£ÃÎÀ¤È¹¥´ñ¿´¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¡×¤Ø¤Î¶²¤ì¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢½÷À¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î¾®Àô°ìÍº¤Ë¤è¤ë¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÍº¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉã¿Æ¤Î½÷À´Ñ¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«Ê¬¤«¤é¤Ï·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤ÃË
¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤¬ÍèÆü°ÊÁ°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ä¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ëÉ×¿Í¡¢¥Ù¡¼¥¬¥ó¤³¤È¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¡¦¥¢¥ó¥È¥ÊÉ×¿Í¤È¤ÎÎø¤ò¤¤¤º¤ì¤â°ìÍº¤Ï¡ÖÆùÂÎ¤òÎ¥¤ì¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÎø¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¾å¤Ç¤ÎÎø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¹¤Î¤À¡£
È¬±À¤Ï¡¢½÷À¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢µÞ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î·çÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç°ìÍº¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯½ôÅçÂÚºßÃæ¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½÷À¤ÏÇ®ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿È¬±À¤ò½õ¤±¤¿°ì²È¤ÎÌ¼¤Ç¥¨¥é¡¦¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¤È¤¤¤¤¡¢°ìÍº¤ÎÉ®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¹õ¿Í¤Î·ì¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï¤Î¤à¤·¤íÇò¿Í¤Ë¶á¤¤Èþ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥ì¥Æ¥¢¡¦¥Õ¥ª¥ì¥¤¤ä¾®Àô¥»¥Ä¤è¤ê¤Ï³Î¤«¤ËåºÎï¤Ê½÷¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½÷À¤È¤âÈ¬±À¤Ï¿¼¤¤Ãç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡ÖÆó¿Í¤Î¿Æ°¦¤ÎÅÙ¤Ï·»Äï¤ÎÇ¡¤´Ø·¸¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦½Ê»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢È¬±À¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤¿½÷À¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²áµî¤Î¡ÖÌ´¤ÎÎø¡×¤ä¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤â¶µÍÜ¤â¤¢¤ë¡¢·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤Æ´°àú¤Ê¾ò·ï¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½Ê»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥¨¥é¡¦¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤µ¡×¤Ë¤â¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊ¸¾Ï¾å¤ÎÎø¡×¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Ï½Ê»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Î´Ø·¸À¤âÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¸©ÃÎ»ö°ì²È¤ÎÌ»¡×¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
³Î¤«¤Ë½Ê»Ò¤ÏÈ¬±À¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤Î°ÂÄê¤âÂº·É¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¬±À¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤½Ð¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½Ê»Ò¤¬¾åÎ®³¬µé¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢²ÈÄíÊø²õ¤ÈÉÏº¤¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¾åÎ®³¬µé¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²È¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¿Í¤òÇû¤ê¡¢·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¡ÖÝ£¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸©ÃÎ»ö²È¤ÎÌ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¾¾¹¾¤Î¼Ò¸ò³¦¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤¿¤Á¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢¸©¤Î¹Ô»ö¤Ë¤Ï¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼Ì»¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£È¬±À¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¡¢äÆ¼êÅÄ²È¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸©ÃÎ»ö³Õ²¼¤ÎÌ¼Ì»¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¨¥é¡¦¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¤ÏÇ®ÉÂ¤ÎÈ¬±À¤ò´ÇÉÂ¤·¤¿²¸¿Í¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÊ¸³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÃÎÅª¤ÊÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ê¸òÎ®¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·½Ê»Ò¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²È¡×¤Ï°Â¤é¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶²ÉÝ¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÃÎ¤ë²È¤È¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¤¤Êì¤ò¡¢Íê¤ë¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¥À¥Ö¥ê¥ó¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¿µó¤²¶ç¤Ë¼Î¤Æ¤¿Éã¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊì¤ò¡¢°ÛÌ±Â²¡¦°Û¶µÅÌ¤È¤·¤ÆÊÎ¤ßÂ³¤±¤¿¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÈÂ²¡×¤Îµ²±¤Ï¡¢°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÉÊü¤ÈÊ¬ÃÇ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¡É¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´
¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤ÎÉ×¤È¤·¤Æ¡¢¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÀÆ°¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¡£Ì±ÏÃ¤ò½¸¤á¤Æ³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤Î²È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Î¡ÖÊÊ¡×¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤Ë¡¢È¬±À¤ÏÇò¿Í¤äÃæ»º³¬µé¤¬¶á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²¼ÁØ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¤È¤³¤í¤òË¬¤ì¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¹¥´ñ¿´¤ä¤Î¤¾¤¸«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤Î»öÀØ¤Ç¸Ü¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍèÆü¸å¤âÈ¬±À¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÉôÎ´¼¡¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡ÊËÌÀ±Æ²½ñÅ¹¡¡1950Ç¯¡Ë¤Ï¡¢È¬±À¤¬À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¡Ä¡ÄºÇ²¼ÁØ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î½»¤Þ¤¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤³¤ÎË¬Ìä¤òÈ¬±À¤Ï1891Ç¯6·î13Æü¤Î±ÑÊ¸»ï¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥ë¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢È¬±À¤ÏË¬ÌäÁ°¡¢¡Ö½¹¤µ¤ÈÉÔ·é¤µ¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÎ¨Ä¾¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤Ï¤½¤³¤Ë¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¼èºà¤·¡¢¿Æ¤·¤ó¤À¿Í¡¹¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌÚ¡¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÐË¤«¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤Æ³¨¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×É÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¶¦Íá¾ì¤äÀöÂõ¾ì¤¬À°¤¨¤é¤ì¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬À¶·é¤Ê°áÉþ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¢£¡Ö²Î¤ÈÍÙ¤ê¡×¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿
È¬±À¤¬ÆÃ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂç¹õÉñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê²Î¤ÈÍÙ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÃÝ¤È»æ¤Çºî¤Ã¤¿ÄÈ¡¢¤Ä¤Þ¤êÂç¹õÍÍ¤ÎÄÈ¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤òº¸¼ê¤Ë¡¢Àð¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¡£ÊÌ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤ÏÌÚÀ½¤ÎÇï»ÒÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú´ï¤òÌÄ¤é¤¹¡£Ï·ÇÌ¤¬¹ï¤ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿2ËÜ¤ÎËÀ¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ê·Î¤ÊÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ë¡Ä¡Ä¡£
²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¬É´²°¤ª¼·¡×¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£²¿É´Ç¯¤âÁ°¡¢Îø¿Í¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤ËÊü²Ð¤·¡¢²Ð·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Ì¼¤ÎÈá¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¡¤ó¤À¥½¥×¥é¥Î¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢Â³¤¤¤ÆÄã¤¤À¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
È¬±À¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤³¤Î²Î¤òÄ°¤Â³¤±¤¿¡£²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´¤¯Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î½¸Íî¤òË¬¤ì¡¢Èà¤é¤Î²Î¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¡Ö·Ý¼Ô¤Î²Î¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Èµ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¸©ÃÎ»ö²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤Î¿´¾ð¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÈÄ«¥É¥é¤Î¥»¥ê¥Õ¡É
¡Ö¸©ÃÎ»ö³Õ²¼¤ÎÌ¼Ì»¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤¦¤¤¤¦Óñ¤¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î¿É»À¤òçÓ¤á¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½Ê»Ò¤¬¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¾ðÇ®¤ÇÎø¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤íÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢È¬±À¤ÎËÜ¼Á¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊ¸¹ë¤é¤·¤¤¡×ÄøÅÙ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¶ìÄË¤Ç¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢È¬±À¤ÎÀ¸Íè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£½Ê»Ò¤Î¹¥°Õ¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÌÀ³Î¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡Ö»ä¤Ï¡¢1¥«½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÁÏºî¤À¤¬È¬±À¤Î¿´¾ð¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÊüÏ²ÊÊ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤È»ä¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤Î¿¼¤¤µñÀä¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¶¦ÌÄ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¡¦°ìÍº¤¬¡ÖÆùÂÎ¤òÎ¥¤ì¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÎø¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¾å¤Ç¤ÎÎø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤ÏÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢È¬±À¤ÏÍýÁÛ¤ä¾ðÇ®¤À¤±¤Ç¤Ï·ëº§À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÄË¤¤¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¡ÈÈ¬±À¤Î°Ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿
ºÇ½é¤ÎºÊ¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤È¾ðÇ®¤Î»ºÊª¤À¤Ã¤¿¡£°Û¿Í¼ï´Ö·ëº§¤ò¶Ø¤¸¤ë½£Ë¡¤òÇË¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊÐ¸«¤È°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢·ë¶É¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¬±À¤ÏºÊ¤ò¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¡¢È¬±À¤Ë°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
°¦¤äÀµµÁ´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æó¿Í¤¬¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¤³¦¤¬Æó¿Í¤ò°ú¤Îö¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½Ê»Ò¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅ²¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡¢¾¾¹¾¼Ò²ñ¤¬Èà½÷¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¡¢¤½¤·¤ÆÈ¬±À¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¾ðÇ®¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤È¤â¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
È¬±À¤Ï¤½¤ì¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢½Ê»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·èÄêÅª¤Ê»ñ¼Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤Î°Ç¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£»ÎÂ²¤Ê¤¬¤éË×Íî¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¾åÁØ¤È²¼ÁØ¤È¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ëÈà½÷¤Ï¡¢²øÃÌ¤Ø¤Î¼¹Ãå¡¢Ì±ÏÃ¤Ø¤Î·¹ÅÝ¡¢¼Ò²ñ¤Î±Æ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È¬±À¤ÎÀ¼Á¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
È¬±À¤¬¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¤òË¬¤ÍÊâ¤¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Êª¸ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢¥»¥Ä¤Ï¶Ã¤«¤º¡¢ÀÕ¤á¤º¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢¥»¥Ä¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊÌò³ä¡×¤¬²ðºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï¡¢È¬±À¤Î°Ç¤ò¶²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î°Ç¤Î±ü¤ËÅô¤ëÈù¤«¤Ê¸÷¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¡¢µ©Í¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤ò¾È¤é¤¹¡Ö°Ç¤òÊú¤¨¤¿ÃÏ¾å¤ÎÂÀÍÛ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½Ê»Ò¤ÏÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤Î²áµî¤òÊú¤¤·¤á¤ë°Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈ¬±À¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë