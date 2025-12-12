木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村探歩！】木村拓哉「散歩って出会い」木村拓哉がレトロな街 東京日本橋を巡る」を更新。雑誌『散歩の達人』（交通新聞社）の平岩編集長と300年の歴史を持つ老舗「江戸屋」を訪れ、「道具」を通して人と人のつながりに触れた。

店内に入り、陳列された刷毛やブラシを見渡す木村。ふたりを出迎えた12代目店主が、約3000種類もの商品を取り扱っていることを説明すると、思わず「そんなにいる？」と呟いてしまうほど老舗専門店の雰囲気に圧倒される。そして、店主の「うちにあるのはみんな道具なんです」という言葉に、木村は「道具なんでしょうけど、300年という歴史と12代目っていう事実を目の当たりにすると、道具じゃなくて人だなっていう感じがします」と感慨深げに語った。

リスの毛を使っているというメイクブラシを手に取り、「リスってこんな感じなんだ」と驚いたり、ヤギの毛のメイクブラシと手触りを比較してみたりと楽しむふたり。その中でも木村が目をつけたのは馬の毛でできた歯ブラシ。使っても歯ブラシの毛が開いていかないと聞いて、ナイロン製しか使ったことがないという木村は「すっげー不思議」「かっこいい」と感動。他にも洗髪ブラシ、靴ブラシなども紹介され「これは選びがいあるぞ」と真剣に考える。

続いて、44,000円のヘアブラシを見つけた木村は、店主のご好意で使ってみることに。「クシが中にズンと入ってくる」と質の違いを実感し、編集長が試すと髪に艶が出てくることに驚く。天然の油が入っていること、ヘアスタイリストが女優さんにもよく使っていることを店主が話し「道具ですから」と言うと、木村は「そのスタンスもヤバいんだよな。自分達が作ってるのはただの道具ですからって言ってるんだけど、お話に出てくる内容は全部人ですからね」と、職人気質な店主のスタンスに感心しきりだった。

悩んだ末に木村はヘアブラシと家族分の歯ブラシ、はたきを思い切って大人買い。「これは嬉しいっす。達人に連れてきてもらったおかげで」と感謝し、嬉しそうな表情を見せた。

次に向かったのは日本で唯一の楊枝屋「さるや」。こちらも1704年創業で300年の歴史があると知り、その老舗ぶりに驚く木村。そして、陳列された桐箱を見て「プレゼントにいいっすよね」と言うと、桐箱に名入れをしている書道家が登場した。過去動画で木村が書き初めした「夢」の字がすごかったと書道家が伝え、「空間能力がハンパないと思って。一発書きですか？」と質問すると、「一発です。あとは武田双雲の圧！」と笑いを誘った。

その場で桐箱に「散歩の達人」の文字を入れてもらうと、じっくりと観察していた木村は編集長に「気づきました？ 最初のひと筆目を落とす前の全集中の、どこに落とす、どの圧で落とすという覚悟」と熱弁。しかし、編集長はピンときていないようで、「感じてくれよ！」とつっこみ、緊張した空気を和ませた。

最後に木村は「散歩って出会いっすね。人と人とのね」「初めて知ったこと、結構多かったです」と感想を述べた。「道具」を通して人とのつながりを直に感じた木村は、散歩の楽しさも人との出会いだと実感した様子。動画のコメント欄では、「家族の分の歯ブラシも買う気遣いがほんといいお父さん」「大スターなのに44,000円を我々庶民並みに高いなぁというリアクションが自然に出るのがすごい」「低姿勢なスーパースター」「家族みんな髪が長くて綺麗だからブラシ高いけど買ったのかなー」「何をしててもキムタクはかっこいい」「オーラが隠しきれてない木村さん」などの声が寄せられた。

（文=本 手）