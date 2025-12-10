フライブルクvsザルツブルク スタメン発表
[12.11 ELリーグフェーズ第6節](Europa-Park Stadion)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 B. Ogbus
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 シリアケ・イリエ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ザルツブルク]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 2 ヤコブ・ラスムッセン
DF 3 アレクサ・テルジッチ
DF 22 シュテファン・ライナー
DF 23 ジョアン・ガドゥ
MF 5 スマイラ・ディアバテ
MF 7 C. Bischoff
MF 11 ヨーベ・フェルテッセン
MF 18 マッズ・ビストルップ
MF 20 エドモンド・ベイドゥー
FW 21 ペタル・ラトコブ
控え
GK 52 クリスティアン・ツァウィーシツキ
GK 92 サルコ・ハムジッチ
DF 13 フランス・クレツィヒ
MF 15 ママディ・ジャンブ
MF 25 O. Lukić
MF 37 ティム・トラマー
MF 38 バレンティン・ジュールツバハー
MF 49 ムサクンフォロ・イエオ
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 19 K. Konaté
FW 27 K. Alajbegović
FW 43 エンリケ・アギラール
監督
Kai Hesse
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります