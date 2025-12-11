¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×ÈæÆâÃÏ·Ü300±©¤¬»à¤Ì¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¶Ã¤¤¤Æ°µ»à¤«
½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤Î·Ü¼Ë¤Ç10Æü¡¢¤ª¤è¤½300±©¤ÎÈæÆâÃÏ·Ü¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´Û»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢À¸»º¼Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤¬·Ü¼Ë¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈæÆâÃÏ·Ü¤ª¤è¤½300±©¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£9ÆüÌë¤«¤é10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ü¼Ë¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´Û»Ô¤ä·Ù»¡¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½300±©¤ÎÈæÆâÃÏ·Ü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ²¡¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¤·°µ»à¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£