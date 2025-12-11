¿²¤Ê¤¬¤éºî¶È³×¿·¡ª¥¯¥é¥ó¥×¼°¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¿²¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë°ÌÃÖÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö200-STN096BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£½Ä¸þ¤¡¢²£¸þ¤¤É¤Á¤é¤Ç¤â¼èÉÕ²ÄÇ½
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½Ä¸þ¤¡¢²£¸þ¤¤É¤Á¤é¤Ç¤â¼èÉÕ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡£4.7¡Á13¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶´¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥é¥ó¥×Éô¤Ï¡¢¸ü¤µ1¡Á7cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¹¤ë¡£¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Ç°ÌÃÖ¤ä¸þ¤¤ò¼«ºß¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥é¥ó¥×¡¢¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Ë¥´¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿½Ì¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏÉý¹¤¤µ¡´ï¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢12¡Á24cm¡¢¸ü¤ß1.6cm¡¢ÂÑ²Ù½Å1kg¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£µ¡´ï¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏW14¡ßD9.5¡ßH90cm¡¢ ½ÅÎÌ¤Ï428g¡£
¢£¼«Í³¼«ºß¤Ë°ÌÃÖÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö200-STN096BK¡×
