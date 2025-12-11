ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ

日付：2025年12月11日（木）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 119 - 132 サンアントニオ・スパーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-39で終了する。

第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び58-70で終了する。

第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び87-104で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び119-132で終了する。

試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は30:50出場、8得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-11 14:55:05 更新