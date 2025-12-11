【NBA試合速報】2025年12月11日（木） ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ
日付：2025年12月11日（木）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 119 - 132 サンアントニオ・スパーズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-39で終了する。
第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び58-70で終了する。
第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び87-104で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び119-132で終了する。
試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は30:50出場、8得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-11 14:55:05 更新