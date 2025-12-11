AKB48¤ò20Ç¯´Ö¸«Â³¤±¤¿µ¼Ô¤¬¤Õ¤êÊÖ¤ë¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥ì¥Ý¡Ö183¿Í¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¡×
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢AKB48¤¬¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç4Æü´Ö6¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÀé½©³Ú¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤Î"¤¢¤Ä¤æ¤¦"¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡ª¡¡¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡¢¤½¤·¤ÆOG¥á¥ó¥Ð¡¼135¿Í¤Î¹ç·×183¿Í¤ÇËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
1¶ÊÌÜ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÂç´¿À¼¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¥½¥í¤Ç¡Øºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤³¤ËÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¸½ÌòÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢AKB48¤¬20Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ØPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£Â³¤¤¤Æº£¤ä½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¡£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ4¶Ê¤Ç¤â¤¦¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸½Ìò¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¡Ø¥Ä¥ó¥Ç¥ì!¡Ù¤ÏÈÄÌî¤Ë¾®·ªÍ°Ê¤ÈÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ü¥«¥É¤¸¤ã¤Í¡Á¤·...¡Ù¤Ï»Ø¸¶¤Ëº´Æ£åºÀ±¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆüÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÁª¤À¡£¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¡¢¡Øµã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡Ù¤ò²Î¤¦¡£½÷Í¥¤È¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸½ºß¤ÎAKB48¤Ï¥Á¡¼¥àÀ©¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢AKB48¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅç¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢µÜß·º´¹¾¤é¤Î¥Á¡¼¥àK¤Ï¡ØÅ¾¤¬¤ëÀÐ¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤µ¤»¤ë¡£Ê÷´ß¡¢²¬ÅÄÆà¡¹¤é¤Î¥Á¡¼¥à4¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ØLOVE½¤¹Ô¡Ù¡£ÇðÌÚ¡¢Ê¿Åè²Æ³¤¤é¥Á¡¼¥àB¤Ïº£¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø½éÆü¡Ù¤ò²Î¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¡¢¹â¶¶¡¢¾®Åè¡¢¼ÄÅÄ¤é¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àA¤Ï¡ØPioneer¡Ù¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àº²¤Î·Ñ¾µ¤À¡£
¤½¤³¤«¤é"¥Ý¥Ë¥·¥å""¥¨¥Ó¥«¥Ä""ÂçÀ¼"Î¬¾Î¤¹¤é°ìÈÌÍÑ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤ò¡¢¤Û¤Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥»¥ó¥¿¡¼ÂçÅç¤Î¡Ö£±¡¢£²¡¢£±¡¢£²¡¢£³¡¢£´¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¿¡×¤È"¤¢¤Ä¤æ¤¦"¤¬Æ±¤¸¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¹¥¤¥Õ¥¡¥óÀä¶«¡ª
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤¿ºÇ¿·¤Î66ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØOh my pumpkin!¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø½½Ç¯ºù¡Ù¡£
¤³¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¹â¶¶¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¡£¡Öº£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢AKB48¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬AKB48¤ò°¦¤·¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¹â¶¶¤¬Á°ÅÄ¤ËÏÃ¤ò¤Õ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎÞ¡£¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤«¤é¡Öº£¤ÎAKB¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢·è¿´¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤è¤·¡¢12·î31Æü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢OG¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉðÆ»´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢1´üÀ¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î21´üÀ¸¡¢·×183¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Øºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢AKB48¤Î20Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Á´°÷¤¬´¶Æ°¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡£¡ØåËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¡Ø¼¡¤ÎSeason¡Ù¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¼Â¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÇÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö21Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¡£Âè£²´ü²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿·¸ø±é¶Ê¡Ø¤³¤³¤«¤é¤À¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
²áµîºÇÂ¿¤ÎOGÂç½¸¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î½ë¶ì¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤ÏÃ¦ÎÏ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÏÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÅçºêÍÚ¹á¤Ï¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤À¤¬¡Ë1¶Ê¤À¤±¤Çµ¢¤ë±öÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤ä»Ø¸¶è½Çµ¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î¸åÇÚ¥à¡¼¥Ö¡£¸½ºß¤Ï³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î2·î25Æü¤Ë¤Ï67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î19´üÀ¸¡¢°ËÆ£É´²Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4·î3¡Á5Æü¤Ë¤ÏÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¸À¤ï¤ì¤¿AKB48¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÅçÍ¥»Ò¤Î¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Ã¤×¤ê¤â·òºß¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿´Øº¬¹°¹¯