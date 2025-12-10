SUPER BEAVER、フジテレビ系2026 アスリート応援ソング「生きがい」配信リリース＆ラジオ初OA決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERの新曲「生きがい」（フジテレビ系2026 アスリート応援ソング）が、12月22日に配信リリースされることが決定。配信ジャケットも公開された。

■目標に向かって進み続けるすべての人を後押しする一曲

さらに、12月12日22時30分からTOKYO FM / JFN系列で放送される『SCHOOL OF LOCK!』内のSUPER BEAVERのレギュラーコーナー「ビーバーLOCKS!」にて、「生きがい」のフルサイズがラジオ初オンエアが決定。

12月13日0時から全国のラジオステーションでもオンエア解禁となる。

『ミラノ・コルティナ2026 冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026 アスリート応援ソングとして書き下ろされた「生きがい」は、大一番に臨むアスリートたちの想いに寄り添い、その背中を押すような力強さと温かさを持った楽曲。目標に向かって進み続けるすべての人を後押しする一曲となっている。

アスリートたちへの応援とともに、「生きがい」に込められたメッセージを感じ取ってみよう。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『Acoustic Album 1』

2026.12.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生きがい」

■関連リンク

フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/MilanoCortina2026/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/

■【画像】リリース告知ビジュアル

■【画像】「生きがい」配信ジャケット