「通勤コーデ」にもおすすめ！【ハニーズ】高見え狙える♡「褒められブラウス」

きちんと感と上品さを意識したい通勤コーデ。冬を迎えて通勤服を買い足したいけれど、コストは抑えたい……。そんな大人女性にぴったりのアイテムを、【ハニーズ】で発見！ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、1枚でフェミニンなムードをまとえそうなブラウス。ボウタイやピンタックなど華やかなデザインで、周りから褒められるコーデに仕上がりそうです。

冬の通勤に嬉しい！ ボウタイ × 裏起毛のブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】裏起毛ボウタイブラウス」\2,980（税込）

今季のトレンドとして注目を集めている、ロマンティックなボウタイ付きブラウス。結ばなくてもサマになる配色ボウタイなら、甘さ控えめに着られそうです。表面はしなやかなジョーゼット素材できれい見えしつつ、裏地が起毛素材で防寒もできる優れもの。爽やかで好印象が狙えるミント・アイボリーのほか、落ち着いた雰囲気のチャコール・グレージュもラインナップ。

一点投入でコーデに華やぎを与えるピンタックブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】フリルピンタックブラウス」\2,980（税込）

レディライクな着こなしが注目を集める今。華やかなピンタック入りのブラウスは、一点投入で旬のスタイリングに導いてくれそうです。ピンタックのサイドにはフリルもあしらわれており、プチプラとは思えない高級感を演出。バンドカラーのVネックで、顔まわりがすっきり見えるのも嬉しいポイント。ジャケットやカーディガンとも合わせやすく、冬の通勤コーデで手放せなくなる予感。

