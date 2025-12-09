名門大24歳の女子学生が殺害された 浮かび上がる3人の怪しい男たち…真犯人の正体とは！？
12月9日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【過激な近隣トラブル&24歳大学生㊙密室殺害ミステリー】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
㊙救出！壁の中から子猫＆なぜ柵に再び？挟まれたがる鹿
事件事故から動物トラブルまで、手に汗握る映像が続々！インドネシアでは、トラックが踏切で立ち往生！警笛が迫り周囲は騒然。運転手は無事なのか？アメリカの公園では、フェンスに挟まれた動物を女性が必死に救出。しかし、別の柵にも挟まってしまう！？山道ではミキサー車のブレーキが故障。突進していく先にあるものとは！？さらにアルゼンチンでは、女性の背後から強盗が急襲。次の瞬間、まさかの展開に！
隣人が㊙置き配ドロ＆天井壊す階下の㊙住人
アメリカで実際に起きた過激な隣人トラブルを激撮！ニューヨーク州では、置き配を盗まれ続けた住人が防犯カメラを設置。すると、犯人は隣人と判明した！住人は金属バットを手に“置き配泥棒”に襲いかかる！一方、路上では、女性に絡む迷惑男に元海兵隊の男性が立ちはだかり一触即発！さらにメイン州では、私道を巡る争いが勃発！高い柵が無断で設置されバトルが泥沼化。予想を超える脅威の瞬間を見逃すな！
名門大学の4年生が密室で㊙殺害ミステリー！凶悪な㊙真犯人は誰？
アメリカ・フロリダ州。名門大の女子学生24歳のミシェルが殺害された。外傷も金品被害もなし。部屋は密室状態だった。
捜査線上に浮上したのは、ミシェルの周囲にいた3人の怪しい男たち。警官の恋人、急接近したギタリスト、そして、好意を抱く看護師。
そんな中、遺体から致死量を超える毒物が検出された！FBIも動いた謎の事件は戦慄の真相へと突き進む。
果たして、ミシェルの未来を奪った真犯人の正体とは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 大沢あかね 井上咲楽
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
堀内賢雄 伊瀬茉莉也 吉野貴大 濱野大輝 松井暁波 岡田恵 うすいたかやす 西田紘二
「火曜エンタ」公式HP
